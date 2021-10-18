FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 260

Aleksandr Klapatyuk:

Спасибо. сейчас -буду пробовать

что то я не до тюкался

просто он сборный - сейчас сохраню шаблон графика  

под названием советника и в тестере должно быть видно 

открывал вручную . закрывал трал

короче не работает система. если только открывать противоположно сигналу 

тест1

тест2

тест3

 
Ну вот. Так бы и торговали.)))

 

Всем привет! С 10.00 по 11.00 по терминалу по истории есть волотильность.

Не удержалси...


 
Привет. давно тебя не было слышно)

 
На Евре Н4 двойной аукцион. Правый в селл!

Цели все видны...

Индекс бакса:


 
Ура!!! Лесоруб появился, теперь мы еще больше бобла накосим...)) смотри ты у него что - какие-то каналы появились... лес с палками бросил рубить лежа на печи...  перешел на канальную пипсовку каждодневную... это в моем стиле - лучше каждый день по чуть, а еще лучше каждый час...чем больше оборот тем больше бобла, это как пирожками торговать... всё продается в один час... и покупай и продавай снова и снова - пока под стол не свалишься - алкоголизм своего рода...)) 

А нет палки остались...как мужику без палок... без палок никуда...))
 
У меня немного другая картинка. Но тебе виднее.)


 
Накосим..., геморроя.


 
Мож котиры разные...


 
да шут его знает. Поглядим.

Хотя, если смотреть на часик, видно, что не пускают вниз. Я могу конечно ошибаться.

Но цену выталкивают. Даже глядя на последние 2 бара.

Какой то расколбас сейчас происходит.
