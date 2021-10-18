FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 260
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо. сейчас -буду пробовать
что то я не до тюкался
просто он сборный - сейчас сохраню шаблон графика
под названием советника и в тестере должно быть видно
открывал вручную . закрывал трал
короче не работает система. если только открывать противоположно сигналу
открывал вручную . закрывал трал
короче не работает система. если только открывать противоположно сигналу
Ну вот. Так бы и торговали.)))
Всем привет! С 10.00 по 11.00 по терминалу по истории есть волотильность.
Не удержалси...
Всем привет! С 10.00 по 11.00 по терминалу по истории есть волотильность.
Не удержалси...
Привет. давно тебя не было слышно)
Привет. давно тебя не было слышно)
На Евре Н4 двойной аукцион. Правый в селл!
Цели все видны...
Индекс бакса:
Привет. давно тебя не было слышно)
Ура!!! Лесоруб появился, теперь мы еще больше бобла накосим...)) смотри ты у него что - какие-то каналы появились... лес с палками бросил рубить лежа на печи... перешел на канальную пипсовку каждодневную... это в моем стиле - лучше каждый день по чуть, а еще лучше каждый час...чем больше оборот тем больше бобла, это как пирожками торговать... всё продается в один час... и покупай и продавай снова и снова - пока под стол не свалишься - алкоголизм своего рода...))А нет палки остались...как мужику без палок... без палок никуда...))
На Евре Н4 двойной аукцион. Правый в селл!
Цели все видны...
Индекс бакса:
У меня немного другая картинка. Но тебе виднее.)
Ура!!! Лесоруб появился, теперь мы еще больше бобла накосим...)) смотри ты у него что - какие-то каналы появились... лес с палками бросил рубить лежа на печи... перешел на канальную пипсовку каждодневную... это в моем стиле - лучше каждый день по чуть, а еще лучше каждый час...чем больше оборот тем больше бобла, это как пирожками торговать... всё продается в один час... и покупай и продавай снова и снова - пока под стол не свалишься - алкоголизм своего рода...))А нет палки остались...как мужику без палок... без палок никуда...))
Накосим..., геморроя.
У меня немного другая картинка. Но тебе виднее.)
Мож котиры разные...
Мож котиры разные...
да шут его знает. Поглядим.
Хотя, если смотреть на часик, видно, что не пускают вниз. Я могу конечно ошибаться.
Но цену выталкивают. Даже глядя на последние 2 бара.Какой то расколбас сейчас происходит.