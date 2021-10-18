FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 154

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Lesorub:

Марса?

))) Луня

 
Aleksandr Yakovlev:

))) Луня

 
Lesorub:

Премного благодарен)

 
Aleksandr Yakovlev:

Премного благодарен)

Да не за что...


 

На всякий случай выйти из фунта.(имхо)

GBPUSDH1_exit

 

На Н-3 сформирован треугольник , неоднозначность в том , что в подобной структуре одной из волн может быть импульс ( разметка  на Н-1 ) .  

 
Lesorub:

Да не за что...


Крутяк... просто супер стальные нервы...это ж надо такой ураган переждать с 10 ой...

 
Сергей Криушин:

Крутяк... просто супер стальные нервы...это ж надо такой ураган переждать с 10 ой...

Так селл палки с часа и ТР известен... Че нет???

Вот и фунта показал выше, а он и взял свою цель   

 
Lesorub:

Так селл палки с часа и ТР известен... Че нет???

Вот и фунта показал выше, а он и взял свою цель   

Понятненько...фунт значит теперь все - на север рванет, все как-то еле движется...терпеть уж нету больше сил... сеток понаставил, а рыбы нету...((

 
Сергей Криушин:

Понятненько...фунт значит теперь все - на север рванет, все как-то еле движется...терпеть уж нету больше сил... сеток понаставил, а рыбы нету...((

С Н4 селл сигнал, ТР 1.29063

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