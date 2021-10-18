FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 154
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Марса?
))) Луня
))) Луня
Премного благодарен)
Премного благодарен)
Да не за что...
На всякий случай выйти из фунта.(имхо)
На Н-3 сформирован треугольник , неоднозначность в том , что в подобной структуре одной из волн может быть импульс ( разметка на Н-1 ) .
Да не за что...
Крутяк... просто супер стальные нервы...это ж надо такой ураган переждать с 10 ой...
Крутяк... просто супер стальные нервы...это ж надо такой ураган переждать с 10 ой...
Так селл палки с часа и ТР известен... Че нет???
Вот и фунта показал выше, а он и взял свою цель
Так селл палки с часа и ТР известен... Че нет???
Вот и фунта показал выше, а он и взял свою цель
Понятненько...фунт значит теперь все - на север рванет, все как-то еле движется...терпеть уж нету больше сил... сеток понаставил, а рыбы нету...((
Понятненько...фунт значит теперь все - на север рванет, все как-то еле движется...терпеть уж нету больше сил... сеток понаставил, а рыбы нету...((
С Н4 селл сигнал, ТР 1.29063