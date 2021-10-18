FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 128
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Случаются же хорошие периоды в истории, приятно вдохновляют, буквально за 8 дней можно взять 8 раз - вот и думаешь, что у кого-то же получается - не всегда же сливать... да, скажете вы, любой советник можно подогнать под хороший временной момент... и будете правы....))
просто субботний треп...
)))) да ужжж.
+1
Всем привет! Дело было вечером, делать было нечего...
Всем привет! Дело было вечером, делать было нечего...
Привет. Что не спится в рань такую)?
Привет. Что не спится в рань такую)?
Смотрим как ты сливашь 1000 депозит.
Смотрим как ты сливашь 1000 депозит.
Не дождетесь)))
Не дождетесь)))
В смысле, у тя по другому не бывает.
В смысле, у тя по другому не бывает.
Ну ну
В смысле, у тя по другому не бывает.
Вопрос не вам был задан.
Всем привет и с новой трудовой неделей! :)
Привет.