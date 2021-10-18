FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 128

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Сергей Криушин:

Случаются же хорошие периоды в истории, приятно вдохновляют, буквально за 8 дней можно взять 8 раз - вот и думаешь, что у кого-то же получается - не всегда же сливать... да, скажете вы, любой советник можно подогнать под хороший временной момент... и будете правы....))

просто субботний треп...



)))) да ужжж.

+1

 

Всем привет! Дело было вечером, делать было нечего...


 
Lesorub:

Всем привет! Дело было вечером, делать было нечего...


Привет. Что не спится в рань такую)?

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Что не спится в рань такую)?

Смотрим как ты сливашь 1000 депозит.

 
Evgeny Belyaev:

Смотрим как ты сливашь 1000 депозит.

Не дождетесь)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Не дождетесь)))

В смысле, у тя по другому не бывает. 

 
Evgeny Belyaev:

В смысле, у тя по другому не бывает. 

Ну ну

 
Всем привет и с новой трудовой неделей! :)
 
Evgeny Belyaev:

В смысле, у тя по другому не бывает. 

Вопрос не вам был задан.

 
Nikolai Krylov:
Всем привет и с новой трудовой неделей! :)

Привет.

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