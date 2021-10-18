FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 467

Мля... Людям, точно, делать некуя...

                                                                               

 

Не надоело???


                                                                                     

 
Мля... Людям, точно, делать некуя...

                                                                               

Ты что??? Они от этого ловят "психопрофит")))
 
Как я понимаю, только дуэль. Пока Ваш противник спит, предлагаю согласовать условия. 
 

Расстрел. На месте. И забвение...

                                                                                            

 

И ???


 
Расстрел. На месте. И забвение...

                                                                                            

прикольно у Тебя частями сетка закрывается))

ай красиво то как)) хороший алгоритм)

CadChf 0,7540 sell
TP 0,7470
GbpUsd 1,2620 sell
TP 1,2530
EurGbp 0,8740 buy
Take 0,884
начало есть!


Вы правы. Движение сильное.

Но...необходимо вовремя фиксировать прибыль:)


 
Посмотрел пара USD/MXN(с спредом 10 пунктов)есть чуть ли не на всех брокерах, где я торгую и конкурсах присутствую. Как всегда уделил этим валютам внимание из-за округленных значений открытий или закрытий, которые на недельном графике были 19.510 и 19.305, что означало для меня свойственность к вероятному северному откату. И как бы там медведи не старались себя повести, доливка ордеров постепенно увеличится до конца недели.

