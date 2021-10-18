FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 235
Китайским товарищам пофик где доллари собирать.
Амеры закрывают для них рынок в надежде себя уберечь, но доллар уже на всей планете, это основная резервная валюта.
Ребята, у нас есть удивительная возможность увидеть как валится гигант на глиняных ногах. Или не увидеть ничего(((
держу позицию по EURGBP. планирую выйти по 0.8816. Опять же,если ничего не измениться в расположении сил_)
У меня после бани сохнет голова.
Вот картинка с моим помогайлом. Не гарантирую ничего. Просто для размышлений.
Вероятность есть так скажемо.
не дадут они друг другу умереть - обоим странам нужны высокотехнологичные рынки... пусть даже с разной скоростью...в каменный век пока никто не собирается...а убери цифру из управления и все рухнет...))
всем привет)) как настроение перед новой торговой неделей?
Привет. настроение отличное.Вот прикупил маляху)))
Кто в пятницу gbpusd на 1.2720 покупал, закрыть половину или все.
Возможна такая ситуация. Откат 1,27365 и поход на север. Как далеко не скажу.
Надо выйти выше 1,27872 и тогда точно север и высоко.
Как то так.
Я зашел на 1.28 из подобного расчета на север. Пока покрыл минус от хода вниз, а будут ли еще мытарить фунта до 1.25 - кто его знает.
Знает только время))