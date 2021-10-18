FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 444

Renat Akhtyamov:
В календаре - куча новостей, ВВП например

аа, у меня фильтр на 3 быка. А тут 2 быка и так стартанул. Инвестинг.ком чет подвёл

 
Ivan Butko:

аа, у меня фильтр на 3 быка. А тут 2 быка и так стартанул. Инвестинг.ком чет подвёл

А если без шуток то вот новость 

http://www.profinance.ru/news/2019/10/10/buse-funt-vzletel-v-kachestve-reaktsii-na-zayavlenie-premer-ministrov-velikobritanii-.html

Борис Джонсон и Лео Варадкар «видят путь к соглашению» по Brexit.
 
Верить на 100% не стоит. Только читала другую новость.

Бориса сильно прижали и шансов на своевременный договор не осталось. 

Корбин согласился на досрочные выборы. 

Вообще разговор идет о повышении вероятности отмены Брексита. 
 

Зная, куда пойдет пара...


 

Рубилово:


 

И маленькая мняка...


 
автоматика?

не плохо

тралл добавь
 

упс

Вот какая мысль...

 
по идее на все пары должно было повлиять такое

не понятно....

 
http://www.profinance.ru/news/2019/10/10/busj-eksperty-julius-baer-obyasnili-pochemu-u-funta-budet-vse-khorosho-v-dolgosrochno.html

