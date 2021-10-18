FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 444
В календаре - куча новостей, ВВП например
аа, у меня фильтр на 3 быка. А тут 2 быка и так стартанул. Инвестинг.ком чет подвёл
А если без шуток то вот новость
http://www.profinance.ru/news/2019/10/10/buse-funt-vzletel-v-kachestve-reaktsii-na-zayavlenie-premer-ministrov-velikobritanii-.html
Верить на 100% не стоит. Только читала другую новость.
Бориса сильно прижали и шансов на своевременный договор не осталось.
Корбин согласился на досрочные выборы.
Вообще разговор идет о повышении вероятности отмены Брексита.
Зная, куда пойдет пара...
Рубилово:
И маленькая мняка...
автоматика?
не плохотралл добавь
Вот какая мысль...
по идее на все пары должно было повлиять такое
не понятно....
http://www.profinance.ru/news/2019/10/10/busj-eksperty-julius-baer-obyasnili-pochemu-u-funta-budet-vse-khorosho-v-dolgosrochno.html