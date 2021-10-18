FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 306
Хорошего вечера. Верю что ваши вечера тоже хорошие. По торговле
на данный момент вот такая картинка-. Торговля по ценам которые,как я считаю,интересны крупному капиталу( что считать крупным капиталом я уже рассказывал)
Тихо как стало.)
Кладбище .....
Купила фунт по принципу "как хорошо, как низко".
Никогда так не делайте)
Не переживай, примерно с текущих позиций (1,26650-1,26700) должна цена вверх пойти
привет, по моим понятиям только началась вниз движуха, а вы уже...да и в связи с жестким выходом из еврозоны наверняка будет до осени под давлением...так что я на ЮГ настроился...там тепло там яблоки...а то сегодня холод свалился как зима...))
Хочу пожелать удачи с продажами)))
Мда, наоборот у меня все.(((
Ну, видно же что крупный капитал набирал поззы для продажи...даже гепом разрывом в низ о чем говорит...о том что скоро будет хана фунтяре, его уже давно приговорили к отрубанию от еврозоны по жесткому типу, чтоб другим не повадно было делать ноги...ИМХО-ХО-ХО КОНЕЧНО и бутылка рома...)))
нюню
Мда, наоборот у меня все.(((
да не переживай... еще долго нас на нем трясти будут и вверх и вниз до самой середины осени...так что все может быть...)) я так думаю - Саня наоборот по верхам хочет сходить...так что "нас всех вылечат" в конце концов...))