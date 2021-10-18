FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 178

Правда для этого надо чтоб новозеландец нырнул под уровень от которого он сегодня оттолкнулся.
 
Всем привет! Всем профита на этой неделе! Опять понедельник, как всегда я не особо его люблю, но сделку дам какую вижу.
 

Привет с большого будуна...


 

Один ордер закрыл, второй в уме)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Один ордер закрыл, второй в уме)))

В смысле, закрыта одна позиция, а вторая в уме.

 
Да шуткую я, было открыто 2 сделки, 1 закрыл, вторая осталась. 
 

Тягомотники...


 

Утро вечера мудренее...


 

Привет, тоже стою в покупках, правда еще не закрыл.

Примерная цель 1.86500.


 

Вот и КИВИ созрел! Долги нуно чтить...       


                                                                 

