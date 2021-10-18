FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 178
Привет с большого будуна...
Один ордер закрыл, второй в уме)))
В смысле, закрыта одна позиция, а вторая в уме.
Тягомотники...
Утро вечера мудренее...
Привет, тоже стою в покупках, правда еще не закрыл.
Примерная цель 1.86500.
Вот и КИВИ созрел! Долги нуно чтить...