Anzhela Sityaeva:
Так у вас сигнал для открытия позиции поступает непосредственно в терминал через MTFeed - это гораздо интереснее, чем просто "еще один тестер стратегий"...
На нескольких счетах ,как я и рассказывал раннее, ведется полностью автоматическая торговля.  Приказы из одной программы,отправляются прямиком в мт4 или мт5,либо в торговую платформу ***.  Так же этот фид и загружает котировки из мт4,5 в программу. Это если мы говорим о Форекс и о  торговых платформах мт5 мт4
Anzhela Sityaeva:

Еще, вы как-то собирались выбрать время и рассказать как используете тиковые объемы для определения чью сторону выбрать при открытии позиции, хотелось бы узнать вашу методику.

К сожалению на этом форуме как то не сложились отношения с некоторыми личностями))  почему то только в моих сообщениях и видят угрозу своему обману и рекламу))  давайте так,как только хотя бы человек 5 проявят интерес то постараюсь показать как использовать тиковые объемы.
 
wall_street21:
Мы "неспеша отплываем" в сторону фьючерсов, пробуем торговать контракты...
 
wall_street21:
Читают гораздо больше чем пишут и не стоит на одного, двух кто написал то что думает, обижаться, остальные здесь ни при чем. Да высказывать "любые" свои мысли может каждый, на то он и форум...

Ребята, напишите пять постов с вопросом про использование тиковых объемов, неуж-то ни кому кроме меня это не интересно?!

Anzhela Sityaeva:

Что вы,какие обиды ) я ж взрослый человек) иногда огорчает что кто нибудь один,лишает остальных информации и знаний.  Но если большинство это нормально воспринимает,то значит получать прибыль интересно только единицам )) если реально посмотреть на вещи,то я себя чувствую словно в детском саду (((( 
 
wall_street21:
К сожалению на этом форуме как то не сложились отношения с некоторыми личностями))  почему то только в моих сообщениях и видят угрозу своему обману и рекламу))  давайте так,как только хотя бы человек 5 проявят интерес то постараюсь показать как использовать тиковые объемы.

Здравствуйте.

Мне тоже интересно как использовать тиковые объемы.

 
wall_street21:
Очень часто именно так и происходит...

 

Привет wall_street21. Рад, что ты снова с нами.

Я не жалуюсь на свою торговлю. Идет в принципе не плохо.

Но есть моменты, когда есть у меня сигнал в ту или иную

сторону, открываю позицию и цена уходит от меня.

Иногда получается, что сигнал не четкий.

Информация по тиковым объемам могла бы мне наверно помочь.

Если поделишься информацией, буду благодарен.

прогноз от я

Цели трёх пар

 

По фунту цель район 1,2950


