FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 281
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так у вас сигнал для открытия позиции поступает непосредственно в терминал через MTFeed - это гораздо интереснее, чем просто "еще один тестер стратегий"...
Еще, вы как-то собирались выбрать время и рассказать как используете тиковые объемы для определения чью сторону выбрать при открытии позиции, хотелось бы узнать вашу методику.
На нескольких счетах ,как я и рассказывал раннее, ведется полностью автоматическая торговля. Приказы из одной программы,отправляются прямиком в мт4 или мт5,либо в торговую платформу ***. Так же этот фид и загружает котировки из мт4,5 в программу. Это если мы говорим о Форекс и о торговых платформах мт5 мт4
К сожалению на этом форуме как то не сложились отношения с некоторыми личностями)) почему то только в моих сообщениях и видят угрозу своему обману и рекламу)) давайте так,как только хотя бы человек 5 проявят интерес то постараюсь показать как использовать тиковые объемы.
Читают гораздо больше чем пишут и не стоит на одного, двух кто написал то что думает, обижаться, остальные здесь ни при чем. Да высказывать "любые" свои мысли может каждый, на то он и форум...
Ребята, напишите пять постов с вопросом про использование тиковых объемов, неуж-то ни кому кроме меня это не интересно?!
Читают гораздо больше чем пишут и не стоит на одного, двух кто написал то что думает, обижаться, остальные здесь ни при чем. Да высказывать "любые" свои мысли может каждый, на то он и форум...
Ребята, напишите пять постов с вопросом про использование тиковых объемов, неуж-то ни кому кроме меня это не интересно?!
К сожалению на этом форуме как то не сложились отношения с некоторыми личностями)) почему то только в моих сообщениях и видят угрозу своему обману и рекламу)) давайте так,как только хотя бы человек 5 проявят интерес то постараюсь показать как использовать тиковые объемы.
Здравствуйте.
Мне тоже интересно как использовать тиковые объемы.
Что вы,какие обиды ) я ж взрослый человек) иногда огорчает что кто нибудь один,лишает остальных информации и знаний. Но если большинство это нормально воспринимает,то значит получать прибыль интересно только единицам )) если реально посмотреть на вещи,то я себя чувствую словно в детском саду ((((
Очень часто именно так и происходит...
Привет wall_street21. Рад, что ты снова с нами.
Я не жалуюсь на свою торговлю. Идет в принципе не плохо.
Но есть моменты, когда есть у меня сигнал в ту или иную
сторону, открываю позицию и цена уходит от меня.
Иногда получается, что сигнал не четкий.
Информация по тиковым объемам могла бы мне наверно помочь.
Если поделишься информацией, буду благодарен.
прогноз от я
По фунту цель район 1,2950