FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 431
Вроде как - хочет ещё вниз опустится GBPUSDH2
буду ловить на Buy - около жёлтой линии
наверное вверх , собралась пара EURUSDH2
купил - может повезёт ?!
это примерно из этой же серии)
А что - не так? разве пара идёт не в том направлении ?
думаю ещё прикупить
Ты видишь рынок и я вижу рынок, но есть один маааленький нюанс, я вижу борьбу двух сил, а Ты видишь тренды которые могут окончиться так же внезапно как и начались и при этом Ты даже не знаешь и не можешь знать когда он закончится и даже когда он закончился Ты вряд ли сможешь это понять...
И получается Ты полагаешься, сам того не ведая, на свое незнание, принимая за факт свое видение подкрепляя его непроверенными сигналами...но кто знает может Тебе и повезет, а может и нет, повезет- хорошо, не повезет - ничего страшного)
Но это везение, игра, но точно не торговля...
Мне нравится аналогия рынка с дорогой.
если сравнивать стопы с краем дороги, то тогда край дороги уходит в 0 или +бесконечность так же как и стопы)и получается Ты всегда вылетаешь вне зависимости от того, где этот самый край хочешь видеть)
Стопы как бордюр, который не даёт улететь в кювет. Но если постоянно долбиться о бордюр, то можно тоже рассыпаться.
вот и я о том же, стопы - обреченность долбления о бордюр.
