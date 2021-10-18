FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 431

EurUsd 1.0991 sell
Take 1000 pipsoв
 
Aleksandr Klapatyuk:

Вроде как - хочет ещё вниз опустится GBPUSDH2

буду ловить на Buy - около жёлтой линии 

наверное вверх , собралась пара EURUSDH2 

купил - может повезёт ?!

это примерно из этой же серии)

А что - не так? разве пара идёт не в том направлении ?

думаю ещё прикупить 

EURUSDH2 GBPUSDH2

 
Ты видишь рынок и я вижу рынок, но есть один маааленький нюанс, я вижу борьбу двух сил, а Ты видишь тренды которые могут окончиться так же внезапно как и начались и при этом Ты даже не знаешь и не можешь знать когда он закончится и даже когда он закончился Ты вряд ли сможешь это понять...

И получается Ты полагаешься, сам того не ведая, на свое незнание, принимая за факт свое видение подкрепляя его непроверенными сигналами...но кто знает может Тебе и повезет, а может и нет, повезет- хорошо, не повезет - ничего страшного)

Но это везение, игра, но точно не торговля...

 
Мне нравится аналогия рынка с дорогой.
Тебе не обязательно знать что там за поворотом, тебе достаточно видеть то что перед тобой. 

Стопы помогают ехать по дороге.
И не вылететь.
 
если сравнивать стопы с краем дороги, то тогда край дороги уходит в 0 или +бесконечность так же как и стопы)и получается Ты всегда вылетаешь вне зависимости от того, где этот самый край хочешь видеть)

 
Стопы как бордюр, который не даёт улететь в кювет. Но если постоянно долбиться о бордюр, то можно тоже рассыпаться. 
 
вот и я о том же, стопы - обреченность долбления о бордюр.

 
Надо рулить поживчее, чтобы не стукаться. 
И стопы близко не ставить и далеко.

Интересно, какой удод держит евру на одном месте
