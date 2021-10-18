FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 505

Lesorub:

А также, просто Фунтика:


да! не мешало бы, фунтику вниз GBPUSDH1

GBPUSDH1

 
Привет честным спекулянтам)))
Ну что евробакс будет сегодня двигаться вверх на чудо спитче нового главы ЕЦБ?
 
Vasiliy Vilkov:
Привет честным спекулянтам)))
Ну что евробакс будет сегодня двигаться вверх на чудо спитче нового главы ЕЦБ?

Привет. Я бы ее внизу ждал. Это просто моя хотелка.


 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я бы ее внизу ждал. Это просто моя хотелка.


Хотеть не вредно, я затарился наверх давайте вместе расти)

 
Vasiliy Vilkov:

Хотеть не вредно, я затарился наверх давайте вместе расти)

Я внизу монитора магнитик прилепил. Вниз значит вниз)))

Нууу, до 1,11500 может и сходим, а таак ВНИЗ )))
 
Aleksandr Yakovlev:

Я внизу монитора магнитик прилепил. Вниз значит вниз)))

Нууу, до 1,11500 может и сходим, а таак ВНИЗ )))

а когда-то это был прикольный прикол...

переместить магнитную подставку для скрепок ближе к монитору секретарши и "схождение лучей" можно править в два раза чаще :-)

кажись - собирается к верху GBPUSDH2

GBPUSDH2

 
Товарищи Ева куда пошла...вернее далеко ли вниз пошла...?
 
Я все ни как позицию закрыть не могу Sell 1.111100...вернее дождаться не могу...Хотел бы узнать в этот раз дождусь?
NemoomeN:
Я все ни как позицию закрыть не могу Sell 1.111100...вернее дождаться не могу...Хотел бы узнать в этот раз дождусь?

что то - вы волнуетесь. 

- да пора потихоньку - покупать EURUSDH2

EURUSDH2 EURUSDH2хорошо идёт - думаю от S2 начнёт разворот 

