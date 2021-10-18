FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 505
А также, просто Фунтика:
да! не мешало бы, фунтику вниз GBPUSDH1
Ну что евробакс будет сегодня двигаться вверх на чудо спитче нового главы ЕЦБ?
Привет честным спекулянтам)))
Привет. Я бы ее внизу ждал. Это просто моя хотелка.
Хотеть не вредно, я затарился наверх давайте вместе расти)
Я внизу монитора магнитик прилепил. Вниз значит вниз)))Нууу, до 1,11500 может и сходим, а таак ВНИЗ )))
а когда-то это был прикольный прикол...
переместить магнитную подставку для скрепок ближе к монитору секретарши и "схождение лучей" можно править в два раза чаще :-)
кажись - собирается к верху GBPUSDH2
Я все ни как позицию закрыть не могу Sell 1.111100...вернее дождаться не могу...Хотел бы узнать в этот раз дождусь?
что то - вы волнуетесь.
- да пора потихоньку - покупать EURUSDH2
хорошо идёт - думаю от S2 начнёт разворот