FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 280

Новый комментарий
 

Опоздал немного с открытием сделки.


[Удален]  

ну и . хорош на сегодня

что то не удачно с прогнозировал с EURJPY

Alpari MT5 финиш   

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну и . хорош на сегодня

что то не удачно с прогнозировал с EURJPY

   

Не расстраивайся. Бывает с каждым.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Не расстраивайся. Бывает с каждым.

Ну не чё. В завтра будет день - будет пища.

 
Aleksandr Klapatyuk:

Ну не чё. В завтра будет день - будет пища.

[Удален]  

сделки в моменте по EURUSD 

И ПО GBPCSD ОТ 3.06

 
wall_street21:

сделки в моменте по EURUSD 

И ПО GBPCSD ОТ 3.06

Так у вас сигнал для открытия позиции поступает непосредственно в терминал через MTFeed - это гораздо интереснее, чем просто "еще один тестер стратегий"...
 
wall_street21:

Еще, вы как-то собирались выбрать время и рассказать как используете тиковые объемы для определения чью сторону выбрать при открытии позиции, хотелось бы узнать вашу методику.

 
Сергей Криушин:

Тоже так думаю, только так было бы раньше - теперь в связи с преддверием кризиса может еще ниже сходить...а потом еще ниже...глобальная обстановка очень не стабильная...война между драконом и тигром в полном разгаре...и кто кого не понять...наверно порядок должен все-таки взять верх над хаосом...

А пока ена остается в выигрыше...

Надеюсь дойдёт до цели...

Ссылка

[Удален]  
Anzhela Sityaeva:
Так у вас сигнал для открытия позиции поступает непосредственно в терминал через MTFeed - это гораздо интереснее, чем просто "еще один тестер стратегий"...
1...273274275276277278279280281282283284285286287...579
Новый комментарий