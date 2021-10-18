FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 280
Опоздал немного с открытием сделки.
ну и . хорош на сегодня
что то не удачно с прогнозировал с EURJPY
Не расстраивайся. Бывает с каждым.
Ну не чё. В завтра будет день - будет пища.
сделки в моменте по EURUSD
И ПО GBPCSD ОТ 3.06
Еще, вы как-то собирались выбрать время и рассказать как используете тиковые объемы для определения чью сторону выбрать при открытии позиции, хотелось бы узнать вашу методику.
Тоже так думаю, только так было бы раньше - теперь в связи с преддверием кризиса может еще ниже сходить...а потом еще ниже...глобальная обстановка очень не стабильная...война между драконом и тигром в полном разгаре...и кто кого не понять...наверно порядок должен все-таки взять верх над хаосом...
А пока ена остается в выигрыше...
Надеюсь дойдёт до цели...
Ссылка
Так у вас сигнал для открытия позиции поступает непосредственно в терминал через MTFeed - это гораздо интереснее, чем просто "еще один тестер стратегий"...