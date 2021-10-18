FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 61
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Откуда такие грустные убеждения?
Как то так)))
из воспоминаний как было какие красивые свечи
Свечи бывают разные:
Начал набор Луня:
С позапрошлого года на него зуб.)))
Не знаю, что приключится, но БАКС - труп ходячий !!!
И закрыл Еню на выходные:
66 пунктов...
Основание:
И на Ене не отработаны низы с прошлого года, нет перелоя 104.63 А он будет, судя по Баксу...
Начал набор Луня:
Не рано, может подождать? Понаблюдать в понедельник за поведением :)
Не рано, может подождать? Понаблюдать в понедельник за поведением :)
А что будет в понедельник? Или во вторник?
Палки нуно чтить!!!
А что будет в понедельник? Или во вторник?
Палки нуно чтить!!!
В пн или вт посмотреть куда поставить маленький стопик.
Я не против палок :)