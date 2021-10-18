FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 61

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Aleksandr Yakovlev:

Откуда такие грустные убеждения?

из воспоминаний как было какие красивые свечи
 

Как то так)))


 
5drakon:
из воспоминаний как было какие красивые свечи

Свечи бывают разные:


 

Начал набор Луня:


 
sterva:

С позапрошлого года на него зуб.)))

Зуб на канадца
 

Не знаю, что приключится, но БАКС - труп ходячий !!!


 

И закрыл Еню на выходные:

66 пунктов...

Основание:


И на Ене не отработаны низы с прошлого года, нет перелоя 104.63        А он будет, судя по Баксу...

 
Lesorub:

Начал набор Луня:


Не рано, может подождать? Понаблюдать в понедельник за поведением :)

 
Nikolai Krylov:

Не рано, может подождать? Понаблюдать в понедельник за поведением :)

А что будет в понедельник? Или во вторник?

Палки нуно чтить!!!


 
Lesorub:

А что будет в понедельник? Или во вторник?

Палки нуно чтить!!!


В пн или вт посмотреть куда поставить маленький стопик.

Я не против палок :)

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