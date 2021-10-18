FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 169
Поздравляю с очередной успешной сделкой!
Привет, что-то непонятно куда чего пойдет... какова обстановка на рынке... куда идем...похоже что все меняется в обратную...или нет... что-то фунтяры остановилися на пол дороге...ена голову с плечами изобразила, но тоже не понять куда она покатится... стевра тоже замерла в испуге...))
Все ждут когда лесоруб палки нарисует. ;)
Lesorub конечно знатный специалист и уважаемый, но самому думать тоже надо )
Aleksandr Yakovlev извини, стырил на твоей страничке )
Да не говори, одна надежда на нашего палководца-прорицателя...наверно на Канары рванул...отдыхнуть решил... от трудов праведных... не до нас несчастных ему...как-то пусто стало и темно без руля и без ветрил...не знаешь толком куда понесет сволочного Кукла...))
Если бы была такая возможность, поставил бы лайк )
Мысль по ене....
Закрываем eurusd
EUR/USD Только набираем лонг, завтра к вечеру будет высоко...)
Я еще и на бинарах суточный опцион на рост взял по евробаксу с исполнением завтра в 21-30