FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 253
волотильности сегодня не ждать совсем?(
Календарь:
Ситуация в общем такая. формируется сигнал на продажу.После захода цены под красную линию буду продавать.
! цель внизу.
eur gbp 5 ну думаю отсюда и пойдёт по прогнозу
0.89430 цель еще выше. Вот если бы прошли красную линию, то вниз. А сейчас я не буду входить.
вы правы сигнала нормального сейчас нет
но есть чуйка внутренняя - что очень похоже пойдёт вниз
вы правы сигнала нормального сейчас нет
Логику, чуйку, 6 чувство и подобную фигню в торговле надо отключать. Есть ТС и по ней и торгуйте.
вы правы - и за этого и страдаю
Отбрось все и страдать перестанешь)))
для этого я и здесь.
прошло немало лет и не в какую не могу отбить своё
для этого я и здесь.
Совсем все плохо?
да нет.
я знал на что иду