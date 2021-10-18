FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 253

524573:
 волотильности сегодня не ждать совсем?(

Календарь:

Выходной

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ситуация в общем такая. формируется сигнал на продажу.После захода цены под красную линию буду продавать.

! цель внизу.

eur gbp 5 ну думаю отсюда и пойдёт по прогнозу

Aleksandr Klapatyuk:

0.89430 цель еще выше. Вот если бы прошли красную линию, то вниз. А сейчас я не буду входить.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

вы правы сигнала нормального сейчас нет

но есть чуйка внутренняя - что очень похоже пойдёт вниз  

 
Aleksandr Klapatyuk:

но есть чуйка внутренняя - что очень похоже пойдёт вниз  

Логику, чуйку, 6 чувство и подобную фигню в торговле надо отключать. Есть ТС и по ней и торгуйте.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

вы правы - и за этого и страдаю

 
Aleksandr Klapatyuk:

Отбрось все и страдать перестанешь)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

для этого я и здесь.

прошло немало лет и не в какую не могу отбить своё

 
Aleksandr Klapatyuk:

для этого я и здесь.

Совсем все плохо?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

да нет. 

я знал на что иду 

