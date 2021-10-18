FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 519
Да ладно, что к человеку привязался.))))
просто - если мы пользуемся терминалом - там нет надписи пипсов
Согласен. Просто это привычка с МТ4. Пусть и появился МТ5,
автоматом в голове считаешь по МТ4.
Чтоб не ошибиться фамилией, буду вас называть Колпачёк.
Товарищ Колпачёк, вам нужно в другую ветку "Пипсы енд Пункты", здесь ветка трейдеров, поэтому все говорят на одном языке, хоть 6 знаков в терминале
Пипсов вообще нет
для пользователя терминала нет - но есть в настройках расчёт под названием пипс . но этот пипс можно назвать как хочешь хоть игрик
Может XAUUSD на верх смотрит?
Ладно, давайте поговорим про прогнозы. Есть у кого какие
соображения по паре евро доллар на следующую неделю)))
Скорее всего вниз, но XAUUSD может на вверх потянет EURUSD.
Спасибо ! за хорошею кликуху - не знаю , толи вы меня хотите обидеть - толи что? думаю если вашей теме - немного о другом по общаться, это наверное не кому не помешает
Ни в коем разе не обидеть!
Была уже тема, там можете обсудить ""Пипсы енд Пункты"