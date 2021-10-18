FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 237

[Удален]  
Сергей Криушин:

Что дальше - флет в этом канале...или также резко вниз???


думаю ещё вернётся назад - вниз 

индикатор Figure не вышло из 20

 
Все и фунт и ена и евра...конец доллару наконец пришел ...или как... затишье перед бурей закончилось - глобальный разворот???

[Удален]  
рано для разворота 
 
да, а я уже обрадовался...блин,вверх-вниз??? просадка большая по фунту...

[Удален]  
надо держатся - разворот не загарами  

 
тоже надеюсь...скоко можно тянуть кота за хвост - пора давно ему падать... а кому-то летать...))


[Удален]  

О,народ оживился)))Искренне рад этому__)) а то так скучно было))

в моменте выглядит так

Файлы:
GBPJPYM5.png  22 kb
GBPUSDM5.png  24 kb
NZDCADH1.png  28 kb
 
Народ похоже май пропускает...чтоб не мается - еще видать с каникул не вернулись...кайфуют на свободе...))

[Удален]  

GBPUSDH4 - вроде появляется сигнал на покупку ( только опасно сейчас в лазить)

GBPUSDH4

[Удален]  

ну не знаю - отложка у меня поймалась 

теперь как советник отралит отложку

GBPUSD отложка сработала 

