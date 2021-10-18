FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 237
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что дальше - флет в этом канале...или также резко вниз???
думаю ещё вернётся назад - вниз
индикатор Figure не вышло из 20
Что дальше - флет в этом канале...или также резко вниз???
Все и фунт и ена и евра...конец доллару наконец пришел ...или как... затишье перед бурей закончилось - глобальный разворот???
Все и фунт и ена и евра...конец доллару наконец пришел ...или как... затишье перед бурей закончилось - глобальный разворот
думаю ещё вернётся назад - вниз
индикатор Figure не вышло из 20
да, а я уже обрадовался...блин, просадка большая по фунту...
да а я уже обрадовался...блин просадка большая по фунту...
надо держатся - разворот не загарами
надо держатся - разворот не загарами
тоже надеюсь...скоко можно тянуть кота за хвост - пора давно ему падать... а кому-то летать...))
О,народ оживился)))Искренне рад этому__)) а то так скучно было))
в моменте выглядит так
О,народ оживился)))Искренне рад этому__)) а то так скучно было))
в моменте выглядит так
Народ похоже май пропускает...чтоб не мается - еще видать с каникул не вернулись...кайфуют на свободе...))
GBPUSDH4 - вроде появляется сигнал на покупку ( только опасно сейчас в лазить)
ну не знаю - отложка у меня поймалась
теперь как советник отралит отложку