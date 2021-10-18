FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 552
Может у кого опыт есть....У какого брокера спред вменяемый подскажите...?
ECN счёт откройте
Там комиссия, что в совокупности: Комиссия+Спред = равно бОльший спред, но без комиссии, расходы будут равны =)
Ну как же без ваших поправок, не обойтись никак
Это не поправка, а констатация факта, о чём даже вы не знали.
Всем привет какие мысли по фунту?
http://www.profinance.ru/news/2019/12/12/bvmq-sterling-upadet-na-3-segodnya-vecherom-nomura.html
а вот и движуха)
надавайте по соплям этим котировщикам
ни новостей, ни ветра
а чо то дергаются
;)
ГЭП в ~430 пунктов, но есть и больше
Что это было, нет ведомой валюты?
Золото на месте почему-то