Может у кого опыт есть....У какого брокера спред вменяемый подскажите...? Хочу с ***слезть...
Kubera:
ECN счёт откройте
 
Vladimir Baskakov:
Там комиссия, что в совокупности: Комиссия+Спред = равно бОльший спред, но без комиссии, расходы будут равны =)

Vitaly Muzichenko:

Ну как же без ваших поправок, не обойтись никак
 
Vladimir Baskakov:
Это не поправка, а констатация факта, о чём даже вы не знали.

Vitaly Muzichenko:

Конечно не знал, даже такое слово как спецификация счетов не знал. Век живи... Спасибо
 

Всем привет какие мысли по фунту?

http://www.profinance.ru/news/2019/12/12/bvmq-sterling-upadet-na-3-segodnya-vecherom-nomura.html

Стерлинг упадет на 3% сегодня вечером — Nomura
Стерлинг упадет на 3% сегодня вечером — Nomura
18:17  altag: "Удачно" однако квакнул Борис Джонсон насчет реформы вот подгадал так подгадал к выборам. Это скольких избирателей он подарил лейбористам партии брекзита и прочим партийкам. С 40% ми придется опять ему договариваться 18:23  store_trust: .. гдет в ипенях да под Тверью подзаглохло "гы-гы" за дверью мож чем подавился гы-гыка, не...
 
а вот и движуха)
 
Vasiliy Vilkov:
а вот и движуха)

надавайте по соплям этим котировщикам

ни новостей, ни ветра

а чо то дергаются

;)

 

ГЭП в ~430 пунктов, но есть и больше


Что это было, нет ведомой валюты?

Золото на месте почему-то

