FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 571

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
также, как по понедельникам
Хорошо бы гэпнуло на 1000 рр
 
Vladimir Baskakov:
Хорошо бы гэпнуло на 1000 рр

вполне, там про брексит писали...

кстати, сегодня не слабыми ГЭПами попахивает....

ева - +220 пунктов

по еньке прыгнуло +37, это ожидаемо было, но вроде бы вернулось

лунь +58

eurgbp + 164


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

вполне, там про брексит писали...

кстати, сегодня не слабыми ГЭПами попахивает....

ева - +220 пунктов

по еньке прыгнуло +37, это ожидаемо было, но вроде бы вернулось

лунь +58

eurgbp + 164


Что за ресурс? На инвестинге не видно
 
Vladimir Baskakov:
Что за ресурс? На инвестинге не видно
в личке
 

Да золы горячей а не гэпов)))))

Кухни че эту тему не юзают еще)) Стопы снести в выходные. А вот мол было такое)))

 
Evgeniy Kvasov:

Да золы горячей а не гэпов)))))

Кухни че эту тему не юзают еще)) Стопы снести в выходные. А вот мол было такое)))

выходные продолжаются

последний день

весело там у них ;)

 
Renat Akhtyamov:

выходные продолжаются

последний день

весело там у них ;)

Да имхо тут уже до нг болшьших денег не придет. толпа там по тренду конечно будет вошкотиться) 

 
Evgeniy Kvasov:

Да имхо тут уже до нг болшьших денег не придет. толпа там по тренду конечно будет вошкотиться) 

чую, до НГ пошевелится чуток и после праздников закинет народ по стойлам

не просто чую, вижу - идет наторговка, на полном сурьезе ;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

чую, до НГ пошевелится чуток и после праздников закинет народ по стойлам

не просто чую, вижу - идет наторговка, на полном сурьезе ;)

По евре, судя по скрытому гэпу, пойдёт на 1,13
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. По ене можно рассматривать только шорты.

судя по прямоугольникам настигли твой стопик по еньке.

лучше покупать.

1...564565566567568569570571572573574575576577578579
Новый комментарий