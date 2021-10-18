FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 571
также, как по понедельникам
Хорошо бы гэпнуло на 1000 рр
вполне, там про брексит писали...
кстати, сегодня не слабыми ГЭПами попахивает....
ева - +220 пунктов
по еньке прыгнуло +37, это ожидаемо было, но вроде бы вернулось
лунь +58
eurgbp + 164
Что за ресурс? На инвестинге не видно
Да золы горячей а не гэпов)))))
Кухни че эту тему не юзают еще)) Стопы снести в выходные. А вот мол было такое)))
выходные продолжаются
последний день
весело там у них ;)
Да имхо тут уже до нг болшьших денег не придет. толпа там по тренду конечно будет вошкотиться)
чую, до НГ пошевелится чуток и после праздников закинет народ по стойлам
не просто чую, вижу - идет наторговка, на полном сурьезе ;)
Привет. По ене можно рассматривать только шорты.
судя по прямоугольникам настигли твой стопик по еньке.
лучше покупать.