FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 62
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А не желаете ли увидеть жижу по 43???
И дальше... Рублевый апокалипсис:
А не желаете ли увидеть жижу по 43???
И дальше... Рублевый апокалипсис:
Жестко.
И Еврорасклад... Цели с Н1 и Н4, все предельно ясно:
А не желаете ли увидеть жижу по 43???
И дальше... Рублевый апокалипсис:
Думаю что санта больше не будет делать подарки с ценами >60, и с апреля отправит все на 25(у саудитов достаточно времени для распродажи https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page240#comment_10018377). А в 20м году, когда газовый аукцион развернется и на носу новый контракт по газу, сделает 10.
Прикрепляю график H1 AMZN
buy или sell ? при short где лучше фиксировать TP ?
Сигнал на покупку. Иду до ближайшей цели)))
Как то так.
Сигнал на покупку. Иду до ближайшей цели)))
Как то так.
Баи отработаны! Идут продажи...Это двойной аукцион:
Сигнал на покупку. Иду до ближайшей цели)))
Как то так.
а где сингал то?
Еню посмотри...
а где сингал то?
Свою ТС не показываю.