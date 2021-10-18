FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 62

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А не желаете ли увидеть жижу по 43???


И дальше... Рублевый апокалипсис:


 
Lesorub:

А не желаете ли увидеть жижу по 43???


И дальше... Рублевый апокалипсис:


Жестко. 

 

И Еврорасклад... Цели с Н1 и Н4, все предельно ясно:


 
Lesorub:

А не желаете ли увидеть жижу по 43???

И дальше... Рублевый апокалипсис:

Думаю что санта больше не будет делать подарки с ценами >60, и с апреля отправит все на 25(у саудитов достаточно времени для распродажи https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page240#comment_10018377). А в 20м году, когда газовый аукцион развернется и на носу новый контракт по газу,  сделает 10.

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
  • 2018.12.26
  • www.mql5.com
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Прикрепляю график H1 AMZN

buy или sell ? при short где лучше фиксировать TP ?

Файлы:
2019-02-04_17-17-35.png  98 kb
 

Сигнал на покупку. Иду до ближайшей цели)))

Как то так.


 
Aleksandr Yakovlev:

Сигнал на покупку. Иду до ближайшей цели)))

Как то так.


Баи отработаны! Идут продажи...Это двойной аукцион:


 
Aleksandr Yakovlev:

Сигнал на покупку. Иду до ближайшей цели)))

Как то так.

а где сингал то?

 
Aleksandr Yakovlev:

Еню посмотри...

 
Shurikon:

а где сингал то?

Свою ТС не показываю.

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