FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 28
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Я понимаю о чем вы пишите) нет,не использую VSA, абсолютно чистый график с нанесенными, для удобства восприятия, линиями где есть крупный капитал.
методика нахождения очень и очень проста. Но очень и очень долго рассказывать. Я хочу сделать маленькое видео где будут основные параметры как увидеть крупных капитал на рынке
Было бы, как минимум, интересно...
для примера
Есть еще время запрыгнуть в вагоны...
ну тока не сейчас
по ауди вообще неприятный момент может возникнуть, т.к. пара находится на стадии наторговки...
я бы на текущий момент порекомендовал продать GBPCAD т.к. заканчивается восходящее движение ;)можно засолить и GBPCHF, GBPAUD
Всем привет. Возможно будет так)))
ну тока не сейчас
по ауди вообще неприятный момент может возникнуть, т.к. пара находится на стадии наторговки...
я бы на текущий момент порекомендовал продать GBPCAD т.к. заканчивается восходящее движение ;)можно засолить и GBPCHF, GBPAUD
Отмотай назад, там про фунта я все нарисовал.
Да зрячий увидит...
Какое у вас мнение по фунту, согласно вашей методике?
GBP/USD,GBP/JPY,?
Отмотай назад, там про фунта я все нарисовал.
Да зрячий увидит...
видел
как говорит Север, фунт зреет
или уже пошел
лично я не успел ;)
GBP/USD,GBP/JPY,?