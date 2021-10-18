FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 28

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wall_street21m:

Я понимаю о чем вы пишите) нет,не использую VSA, абсолютно чистый график с нанесенными, для удобства восприятия, линиями где  есть крупный капитал.

для примера 
Файлы:
34234.png  27 kb
 
wall_street21m:
методика нахождения очень и очень проста. Но очень и очень долго рассказывать. Я хочу сделать маленькое видео где будут основные параметры как  увидеть крупных капитал на рынке
Было бы, как минимум, интересно...
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Anzhela Sityaeva:
Было бы, как минимум, интересно...
спасибо за проявленный интерес)) я при наличии свободного времени запишу видео и выложу на этом форуме)
 
wall_street21m:
для примера 
Какое у вас мнение по фунту, согласно вашей методике? 
 
Lesorub:

Есть еще время запрыгнуть в вагоны... 

ну тока не сейчас

по ауди вообще неприятный момент может возникнуть, т.к. пара находится на стадии наторговки...

я бы на текущий момент порекомендовал продать GBPCAD т.к. заканчивается восходящее движение ;)

можно засолить и GBPCHF, GBPAUD
 

Всем привет. Возможно будет так)))


 
Renat Akhtyamov:

ну тока не сейчас

по ауди вообще неприятный момент может возникнуть, т.к. пара находится на стадии наторговки...

я бы на текущий момент порекомендовал продать GBPCAD т.к. заканчивается восходящее движение ;)

можно засолить и GBPCHF, GBPAUD

Отмотай назад, там про фунта я все нарисовал.

Да зрячий увидит...

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Anzhela Sityaeva:
Какое у вас мнение по фунту, согласно вашей методике? 

GBP/USD,GBP/JPY,?

 
Lesorub:

Отмотай назад, там про фунта я все нарисовал.

Да зрячий увидит...

видел

как говорит Север, фунт зреет

или уже пошел

лично я не успел ;)

 
wall_street21m:

GBP/USD,GBP/JPY,?

GBP/USD
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