FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 24

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Итак, фунтяра ночью нарисовал двойной аукцион с Н4

Походу, они сами там не знают, что делать...

А нам то и на руку... Лимиты там и там. И на Гавайи...

 

вчера просматривал клипы, которые вешал в предыдущую ветку

поусохла веточка, жалко...

лично я еву продаю пока...

и вообще, ТС-ка готова  ;)


 
Сергей Криушин:

и кому готова... или вернее сказать почем...покаж скрин хоть раз - похвастайся...))

не тестируется

просто готова и всё

 
Нормальные пацаны на Ауди гоняют на 250  и Киви раздают по 130 ...
 
Lesorub:
Нормальные пацаны на Ауди гоняют на 250  и Киви раздают по 130 ...

за 250К или 130р за 1кг...)) да сейчас вот всё так подорожало, так сильно все подорожало...ну вчера были раки по три но очень большие... а сегодня уже по 5 ну очень маленькие...)))) да, доллар явно теряет в весе...

 
Сегодня в 22 по Москве новость будет .
Вотум недоверия правительству Великобритании

Как это может отразиться на фунтике?

 
Aleksandr Yakovlev:
Сегодня в 22 по Москве новость будет .
Вотум недоверия правительству Великобритании

Как это может отразиться на фунтике?

по-моему и то и другое одинаково плохо - цугцванг...зря они это затеяли - хотят в сторонке отсидеться, как и амеры - кашу заварили и в сторону...расхлебывайте сами...
 
Сергей Криушин:
по-моему и то и другое одинаково плохо - цугцванг...зря они это затеяли - хотят в сторонке отсидеться, как и амеры - кашу заварили и в сторону...расхлебывайте сами...

Так это понятно, а нам то как честным труженикам поступать? 

 
Aleksandr Yakovlev:

Так это понятно, а нам то как честным труженикам поступать? 

Да на заборе и наблюдать... все же идет по фен-шую, так сказать, по рельсам и шпалам...медленно и верно идем к дну бакса... Лесоруб же сказал - 5 дней без рукоприкладства, или согласно аукциону - лимитники и ждать...

 
Aleksandr Yakovlev:

Так это понятно, а нам то как честным труженикам поступать? 

Через 10 мин начнут. Народ продает, но мне кажется переждать надо.)

Не добрали 14 голосов.)))

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