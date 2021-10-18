FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак, фунтяра ночью нарисовал двойной аукцион с Н4
Походу, они сами там не знают, что делать...
А нам то и на руку... Лимиты там и там. И на Гавайи...
вчера просматривал клипы, которые вешал в предыдущую ветку
поусохла веточка, жалко...
лично я еву продаю пока...
и вообще, ТС-ка готова ;)
и кому готова... или вернее сказать почем...покаж скрин хоть раз - похвастайся...))
не тестируется
просто готова и всё
Нормальные пацаны на Ауди гоняют на 250 и Киви раздают по 130 ...
за 250К или 130р за 1кг...)) да сейчас вот всё так подорожало, так сильно все подорожало...ну вчера были раки по три но очень большие... а сегодня уже по 5 ну очень маленькие...)))) да, доллар явно теряет в весе...
Как это может отразиться на фунтике?
Сегодня в 22 по Москве новость будет .
Как это может отразиться на фунтике?
по-моему и то и другое одинаково плохо - цугцванг...зря они это затеяли - хотят в сторонке отсидеться, как и амеры - кашу заварили и в сторону...расхлебывайте сами...
Так это понятно, а нам то как честным труженикам поступать?
Так это понятно, а нам то как честным труженикам поступать?
Да на заборе и наблюдать... все же идет по фен-шую, так сказать, по рельсам и шпалам...медленно и верно идем к дну бакса... Лесоруб же сказал - 5 дней без рукоприкладства, или согласно аукциону - лимитники и ждать...
Так это понятно, а нам то как честным труженикам поступать?
Через 10 мин начнут. Народ продает, но мне кажется переждать надо.)
Не добрали 14 голосов.)))