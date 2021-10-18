FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 71
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Хорошо бы - тоже жду разворота...
Тоже стою. Еще стоит 2 лимитник от 0,7083
Да ладно...
Евру на контроль!!! Бабло там!!!
ТР 1.1543 с Н4...
Если протянут вниз, то дополнительные входы: 1.1322, 1,1310 с Н4
Пока не было попыток разворота, хотя время уже настало. Нисходящий тренд.
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ООП, шаблоны и макросы в mql5, тонкости и приёмы использования
Ilya Malev, 2019.01.25 22:08
Я думаю в направлении такого подъязыка вообще без явной типизации. Только во время выполнения. Не считаю, что хорошо отлаженная архитектура такого типа будет приводить к ошибкам.
что ена себе думает - похоже выше собралась... значит евра ниже пойдет... похоже толпу подразденут... ну и меня конечно немного... а то сильно разогнался...))
Пока не было попыток разворота, хотя время уже настало. Нисходящий тренд.
что ена себе думает - похоже выше собралась... значит евра ниже пойдет... похоже толпу подразденут... ну и меня конечно немного... а то сильно разогнался...))
Ена пляшет от евы, а не наоборот.Нет объема на такое движение ены. Интереса вверху нет. Вывод.....
Ена пляшет от евы, а не наоборот.
Ена по моему мощнее - как тихая гавань если уж она пошла то пошла и пошла, хотя последнее время тоже хорошо гуляет туда сюда...совсем отбилась от рук...))
после 21 мск время тонкого рынка и большого развода...где то читал об этом - надо переждать ил выйти вот и думаю...
Вы картинку покажите... Лучше слов будет!
За Ваши деньги-любой каприз. Здесь нет ничего нового, просто текущее состояние.
Единственное, что могу сказать - на сегодня всё, консолидируемся.
Ена по моему мощнее - как тихая гавань если уж она пошла то пошла и пошла, хотя последнее время тоже хорошо гуляет туда сюда...совсем отбилась от рук...))
Обозначен зеркальный уровень. Сейчас взят своеобразный разгон для полета на юг)))
Так же можно считать это ложным пробоем на 4 ч. графике. Правда этот пробой еще не завершился.
Обозначен зеркальный уровень. Сейчас взят своеобразный разгон для полета на юг)))
по технике насколько я помню такой патерн является наторговкой для продолжения предыдущего хода...ну все на уссмотрение Кукла...пока только 10% в просаде могу терпеть до 50%...
Да похоже сил не хватает... полного поглощения не случилось...что покажет азиатская сесия...им тоже не нужна сильная ена, но деваться некуда - идут в фарватере... будет наверно всю ночь набирать мурыжить... все не стабильно тяяга к рискам минимальная...вот и бегут к енке под крыло...(((
по технике насколько я помню такой патерн является наторговкой для продолжения предыдущего хода...ну все на уссмотрение Кукла...пока только 10% в просаде могу терпеть до 50%...
До 50% сколько пунктов хода?