FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 471

Новый комментарий
 
Aleksandr Klapatyuk:

я так понимаю - вы ловите на самой верхней поддержке , отложками?


Года три уже наверно точно торгую только "отложками"... лимитными ордерами. Из редко, если позволяют свободные средства доливаюсь по рынку.

 
Четыре подряд закрытия свечей дневных на паре GBP/NOK, спред 150 конечно на любителя не всякий пожелает, возьму как выявление опять округленных значений 11.3425, 11.4820, 11.4830 и 11.6635, где после незначительного подъема сегодня буду открываться на продажи до 24.00, если не просплю, а дальше там опасно новости по фунту пройдут. Свечи зажал вертикальными линиями, чтобы в курсе было людям понять какие именно и главное стоп можно регулировать без желтого близкого ограничения.

 

Ну и по евро скрин, пипса:


[Удален]  

Всем Спасибо! сразу столько информации - аж, мозг закипел. 

буду потихоньку - разбираться . Спасибо!  

[Удален]  
:)
 

Показалось.))

 
Martin Cheguevara:
В рынке..) скажу по секрету все кто использует метатрейдер почти на 100% не в рынке)))хотя думают что там)))

да пока разберешься в этоммм, назаблуждаешься вдоволь....

[Удален]  
Maksim Dlugoborskiy:
Не благодари
 

Думаю крыть можно фунтика. Сейчас только совсем чумачетшие покупают.

Тр 1.256

 
sterva:

Думаю крыть можно фунтика. Сейчас только совсем чумачетшие покупают.

Тр 1.256

Я по 1.2853 открыл продажу

1...464465466467468469470471472473474475476477478...579
Новый комментарий