FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 471
я так понимаю - вы ловите на самой верхней поддержке , отложками?
Года три уже наверно точно торгую только "отложками"... лимитными ордерами. Из редко, если позволяют свободные средства доливаюсь по рынку.
Ну и по евро скрин, пипса:
Всем Спасибо! сразу столько информации - аж, мозг закипел.
буду потихоньку - разбираться . Спасибо!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
sterva, 2019.10.07 21:45
Похоже тренд сменился и мне кажется 1.1089 будет сначала).
Показалось.))
В рынке..) скажу по секрету все кто использует метатрейдер почти на 100% не в рынке)))хотя думают что там)))
да пока разберешься в этоммм, назаблуждаешься вдоволь....
Думаю крыть можно фунтика. Сейчас только совсем чумачетшие покупают.
Тр 1.256
Я по 1.2853 открыл продажу