FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 72
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по технике насколько я помню такой патерн является наторговкой для продолжения предыдущего хода...ну все на уссмотрение Кукла...пока только 10% в просаде могу терпеть до 50%...
Да похоже сил не хватает... полного поглощения не случилось...что покажет азиатская сесия...им тоже не нужна сильная ена, но деваться некуда - идут в фарватере... будет наверно всю ночь набирать мурыжить... все не стабильно тяяга к рискам минимальная...вот и бегут к енке под крыло...(((
Я не думаю что бегут. Сейчас драчка идет. Закулисная. Многие это понимают.
Думают скорее, что безопаснее в сторонке переждать. Имею ввиду крупных игроков.
До 50% сколько пунктов хода?
ну если прошел 10 в минус значит еще 4 раза пополам с чифом и того 400 пп...да еще и евру в минус, короче недолго трепыхаться...лучше наверно прекрыть от греха...
Я не думаю что бегут. Сейчас драчка идет. Закулисная. Многие это понимают.
Думают скорее, что безопаснее в сторонке переждать. Имею ввиду крупных игроков.
Сторонка и есть тихая гавань в еньке для толстосумов от доллара да и от евры...))
ну если прошел 10 в минус значит еще 4 раза пополам с чифом и того 400 пп...да еще и евру в минус, короче недолго трепыхаться...лучше наверно прекрыть от греха...
Знаешь ведь как бывает.Только закроешь и все пары разворачиваются и идут туда куда и планировал)))
Дело конечно твое. Советовать не будет никто.
Сложная пара. Зачем влезли? ))) Скорее вниз, чем вверх, но,- возможны варианты.
Знаешь ведь как бывает.Только закроешь и все пары разворачиваются и идут туда куда и планировал)))
Дело конечно твое. Советовать не будет никто.
Да пока ход был нормальный - взял хорошо, а вот этот медляк меня вышибает, как говорил БИЛ... если М20 не знаешь куда идет цена - значит она идет против тебя...((
Да пока ход был нормальный - взял хорошо, а вот этот медляк меня вышибает, как говорил БИЛ... если М20 не знаешь куда идет цена - значит она идет против тебя...((
Элементарно.
Сложная пара. Зачем влезли? ))) Скорее вниз, чем вверх, но,- возможны варианты.
Да все они по своему сложные...и в то же время - простые, если не заморачиваться сильно...))
что-то мне подсказывает , что прямо сейчас (00:49 msk) JPY пойдёт к верху
Да пошла весь вопрос - как далеко зайдет - 100 Фибо пробила, до следующего уровня больше 910 пп...
нет тормознула...посмотрим что покажут азиаты...клюнула вниз малеха и без тени - скорей всего значит вниз все-таки, ну а так как вроде голову и плечи на часе изобразила...тут уж не знаешь куда смотреть...а спать пошел будь что будет...далеко наверно за ночь не улетит...и стоит как вкопанная...