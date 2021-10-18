FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 354
По AUD/JPY какое по вашему мнению, развитие событий ?
У меня робот открыл на покупку - сидим с ним сейчас в просадке.
Просадка это не приятное состояние... Посмотрим что видно по нашей методике.
Поскольку это кросс, следует обращать внимание на родительские инструменты. Для AUDJPY основными являются AUDUSD и USDJPY.
AUDUSD - в настоящий момент, сделал пробой уровня 0,70751 что дает основания полагать что повышательная тенденция сохранится если инструмент не уйдет ниже 0,69954. Таким образом AUDUSD имеет тенденцию к повышению.
USDJPY - в настоящий момент, не дает сделать более-менее однозначный вывод о возможном направлении движения, при этом демонстрируя понижательную тенденцию. Не исключена возможность попытки обновления новых минимумов ниже 106,778.
AUDJPY - исходя из вышесказанного, в настоящий момент не удается сделать однозначный вывод о направлении инструмента, однако я бы стала наблюдать за ценой поблизости от уровней 76,273 и 75,428. Пробой и закрепление выше 76,273 даст основания полагать о восходящей тенденции. Пробой и закрепление ниже 75,428 даст основания полагать о нисходящей тенденции.
Какой из двух родительских окажется более волатильным в том направлении и следует ждать движение кросса. В целом, напрашивается вывод все же о повышающейся тенденции по AUDJPY. Повышательная тенденция была-бы более надежной, если бы на последнем повышающемся движении от 2019.07.18 04:00 - 2019.07.19 был пробит в верх уровень 76,131. В данной ситуации можно ожидать снижения к 75,762. Если произойдет пробой и закрепление ниже - сценарий бай я буду считать не удачным. Следует внимательно следить на меньших периодах за тем как разворачиваются события хотя-бы по теории Доу. В противном случае стоит в серьез подумать о целесообразности сохранения позиции не идущей в ожидаемом направлении.
Совмещение AUDUSD / AUDJPY / USDJPYH
Пару слов о Голде
Спасибо Анжела! За потраченное ваше время. От души.
Я вижу( и надеюсь )что должны сходить в верх. Нам с моим "роботягой" много ни надо.
В просадке сидим с 05.07.2019
Своп положительный.
Приятных выходным всем нам !
Так это же квик и биржа, а тема про форекс...
Создайте лучше в разделе биржевой торговле тему и там постите результаты торговли, там это будет адекватнее и люди подтянутся к обсуждению, которые биржевой торговлей занимаются. Я тоже там буду следить, все-таки разная тематика опционы на РТС и форекс)).
Вроде сделал тему
https://www.mql5.com/ru/forum/318358
https://www.mql5.com/ru/forum/318358
а вроде не сделал...
Её кто-то грохнул в зародыше. Можно даже догадаться кто...
Да, прикончили красиво, так что суслу придется торгашить форекс, не узнают как надо опцики бомбить стабильно в плюс
Вот что значит правильная покупка опцика