FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 354

Новый комментарий
 
Vladimir Sadov:

По AUD/JPY какое по вашему мнению, развитие событий ?

 У меня робот открыл на покупку - сидим с ним сейчас в просадке.

Просадка это не приятное состояние... Посмотрим что видно по нашей методике.

Поскольку это кросс, следует обращать внимание на родительские инструменты. Для AUDJPY основными являются AUDUSD и USDJPY.

AUDUSD - в настоящий момент, сделал пробой уровня 0,70751 что дает основания полагать что повышательная тенденция сохранится если инструмент не уйдет ниже 0,69954. Таким образом  AUDUSD имеет тенденцию к повышению.

AUDUSD

USDJPY - в настоящий момент, не дает сделать более-менее однозначный вывод о возможном направлении движения, при этом демонстрируя понижательную тенденцию. Не исключена возможность попытки обновления новых минимумов ниже 106,778.

USDJPY

AUDJPY - исходя из вышесказанного, в настоящий момент не удается сделать однозначный вывод о направлении инструмента, однако я бы стала наблюдать за ценой поблизости от уровней 76,273 и 75,428. Пробой и закрепление выше  76,273 даст основания полагать о восходящей тенденции. Пробой и закрепление ниже   75,428 даст основания полагать о нисходящей тенденции.

Какой из двух родительских окажется более волатильным в том направлении и следует ждать движение кросса. В целом, напрашивается вывод все же о повышающейся тенденции по  AUDJPY. Повышательная тенденция была-бы более надежной, если бы на последнем повышающемся движении от 2019.07.18 04:00 - 2019.07.19 был пробит в верх уровень 76,131. В данной ситуации можно ожидать снижения к  75,762. Если произойдет пробой и закрепление ниже - сценарий бай я буду считать не удачным. Следует внимательно следить на меньших периодах за тем как разворачиваются события хотя-бы по теории Доу. В противном случае стоит в серьез подумать о целесообразности сохранения позиции не идущей в ожидаемом направлении.

AUDJPY

Совмещение AUDUSD / AUDJPY / USDJPYH

AUDUSD_AUDJPY_USDJPYH_4



 

Пару слов о Голде

Голд

DX_GOLD

 
Anzhela Sityaeva:

Пару слов о Голде

Понятно.
 
Anzhela Sityaeva:

Просадка это не приятное состояние... Посмотрим что видно по нашей методике.

Поскольку это кросс, следует обращать внимание на родительские инструменты. И так для AUDJPY основными будут AUDUSD и USDJPY.

AUDUSD - в настоящий момент, сделал пробой уровня 0,70751 что дает основания полагать что повышательная тенденция сохранится если инструмент не уйдет ниже 0,69954. Таким образом  AUDUSD имеет тенденцию к повышению.


USDJPY - в настоящий момент, не дает сделать более-менее однозначный вывод о возможном направлении движения, при этом демонстрируя понижательную тенденцию. Не исключена возможность попытки обновления новых минимумов ниже 106,778.

AUDJPY - исходя из вышесказанного, в настоящий момент не удается сделать однозначный вывод о направлении инструмента, однако я бы стала наблюдать за ценой поблизости от уровней 76,273 и 75,428. Пробой и закрепление выше  76,273 даст основания полагать о восходящей тенденции. Пробой и закрепление ниже   75,428 даст основания полагать о нисходящей тенденции.

Какой из двух родительских окажется более волатильным в том направлении и следует ждать движение кросса. В целом, напрашивается вывод все же о повышающейся тенденции по  AUDJPY. Повышательная тенденция была-бы более надежной, если бы на последнем повышающемся движении от 2019.07.18 04:00 - 2019.07.19 был пробит в верх уровень 76,131. В данной ситуации можно ожидать снижения к  75,762. Если произойдет пробой и закрепление ниже - сценарий бай я буду считать не удачным. Следует внимательно следить на меньших периодах за тем как разворачиваются события хотя-бы по теории Доу. В противном случае стоит в серьез подумать о целесообразности сохранения позиции не идущей в ожидаемом направлении.

Совмещение AUDUSD / AUDJPY / USDJPYH




Спасибо Анжела! За потраченное ваше время. От души.
 Я вижу( и надеюсь )что должны сходить в верх. Нам с моим "роботягой" много ни надо. 

В просадке сидим с 05.07.2019
 Своп положительный.

Приятных выходным всем нам !   

 
Maxim Romanov:

Так это же квик и биржа, а тема про форекс...

Создайте лучше в разделе биржевой торговле тему и там постите результаты торговли, там это будет адекватнее и люди подтянутся к обсуждению, которые биржевой торговлей занимаются. Я тоже там буду следить, все-таки разная тематика опционы на РТС и форекс)).

Вроде сделал тему 

https://www.mql5.com/ru/forum/318358

торговля опционов на моекс
торговля опционов на моекс
  • 2019.07.20
  • www.mql5.com
Тема в основном будет касаться опционов Вот так выглядит мой квик, возможно кому то будет интересно Вот такие сделочки были за эту неделю Сделк...
 
dannn777:

Вроде сделал тему 

https://www.mql5.com/ru/forum/318358

а вроде не сделал...
 
Renat Akhtyamov:
а вроде не сделал...
Её кто-то грохнул в зародыше. Можно даже догадаться кто...
 
Renat Akhtyamov:
а вроде не сделал...
Alexey Viktorov:
Её кто-то грохнул в зародыше. Можно даже догадаться кто...

Да, прикончили красиво, так что суслу придется торгашить форекс, не узнают как надо опцики бомбить стабильно в плюс

 

7

Вот что значит правильная покупка опцика

 
кстати, кто знает брокеров с опциями по валютам? 
1...347348349350351352353354355356357358359360361...579
Новый комментарий