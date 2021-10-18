FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 96

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Vitaly Muzichenko:

Да уж(

что-то не так?))

 
Сергей Криушин:

Может ненастроенный подойдет...))

Спасибо большое. Такого нет, попробую.)

 
sterva:

Спасибо большое. Такого нет, попробую.)

Сам переделывал давно... так что не обессудь если что не так - настроен на продажи, они мне больше тогда нравились... легко исправить... добавить или уменьшить...

 
Ksen666:

что-то не так?))

Все там нормально. Продают, да продают себе...


 

Оооочень редко позволяю себе что-то сказать про торговлю, но 473 в день для GBPUSD это очень кисло...


 
Anzhela Sityaeva:

Оооочень редко позволяю себе что-то сказать про торговлю, но 473 в день для GBPUSD это очень кисло...


В такие дни надо пробовать туда, сюда, обратно ;)

Упд

Посмотрите на дневке, почти всегда, когда загоняют такую палку в противоход, то на следующий день думают.

 

По Аудям идет загон...

Основной сетап Sell !!! ТР 0.7033

Набор ликвидности и кидалово:


 
Lesorub:

По Аудям идет загон...

Основной сетап Sell !!! ТР 0.7033

Набор ликвидности и кидалово:


в 03-30 МСК, Протокол заседания по кредитно-денежной политике Резервного банка Австралии


По ауди тоже предварительно склоняюсь больше к sell, если конечно к 03-30 не перерисуется что-либо..

.

 

Сдаётся мне ожидания по AUD останутся ожиданиями :-)

Его только сегодня(вчера уже) корректировали, возможно заранее.
(третья линия сверху, бледно зелёная это он в общих индексах)

задела к серьёзному движению вниз уже нет. Чтобы по правильному вниз, надо ещё разворот на евро и фунте. 
Он скорее отыграет то что в 16.30 терял. И нарисует палку/лыжу/рельсу :-)

 

Поздравляяяяю! Вас посетила очередная крутизна!

Wiktar:

.........Внесу ясность- мой дневной объем по валютному  рынку более 20 лотов.По рынку акций скажу сумму на данный момент 435 000 $ дневной оборот...........

Круче меня што ли!


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