FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 96
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Да уж(
что-то не так?))
Может ненастроенный подойдет...))
Спасибо большое. Такого нет, попробую.)
Спасибо большое. Такого нет, попробую.)
Сам переделывал давно... так что не обессудь если что не так - настроен на продажи, они мне больше тогда нравились... легко исправить... добавить или уменьшить...
что-то не так?))
Все там нормально. Продают, да продают себе...
Оооочень редко позволяю себе что-то сказать про торговлю, но 473 в день для GBPUSD это очень кисло...
Оооочень редко позволяю себе что-то сказать про торговлю, но 473 в день для GBPUSD это очень кисло...
В такие дни надо пробовать туда, сюда, обратно ;)
Упд
Посмотрите на дневке, почти всегда, когда загоняют такую палку в противоход, то на следующий день думают.
По Аудям идет загон...
Основной сетап Sell !!! ТР 0.7033
Набор ликвидности и кидалово:
По Аудям идет загон...
Основной сетап Sell !!! ТР 0.7033
Набор ликвидности и кидалово:
в 03-30 МСК, Протокол заседания по кредитно-денежной политике Резервного банка Австралии
По ауди тоже предварительно склоняюсь больше к sell, если конечно к 03-30 не перерисуется что-либо..
.
Сдаётся мне ожидания по AUD останутся ожиданиями :-)
Его только сегодня(вчера уже) корректировали, возможно заранее.
(третья линия сверху, бледно зелёная это он в общих индексах)
задела к серьёзному движению вниз уже нет. Чтобы по правильному вниз, надо ещё разворот на евро и фунте.
Он скорее отыграет то что в 16.30 терял. И нарисует палку/лыжу/рельсу :-)
Поздравляяяяю! Вас посетила очередная крутизна!
Wiktar:
.........Внесу ясность- мой дневной объем по валютному рынку более 20 лотов.По рынку акций скажу сумму на данный момент 435 000 $ дневной оборот...........
Круче меня што ли!