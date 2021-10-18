FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бог знает что творится с евро.
Сегодня дрогнула рука. Стоп перенесла ниже, хотя для меня вообще не выход.
Сильное нежелание закрывать минус победило. Не смогут пробить 1.132 зайду таким же лотом.)
Так и так уже. Скоро маржи не хватит.
рисуют двусторонний аукцион на часе
по селлкам профит давно взяли, байки в долгах
Сейчас уже остановка, а дальше от 1285 будет видно, но Я больше склонен к росту, чем к падению, смущает только штука, выделенная красным, как-бы не уехали дальше вниз
Сказал жи
не торгуйте противотренд
а то на пятаки порежут
;)
Вот вам выписка из моей совы, сигналы по 28-ми парам на текущий момент:
-1 - это продажа,
1 - покупка
Сказал жи
не торгуйте противотренд
а то на пятаки порежут
;)
Так тренд вроде всё, если судить по дневкам, хотя есть шанс на продолжение, но это будет капец многим депозитам
Сказал жи
не торгуйте противотренд
а то на пятаки порежут
;)
Вот вам выписка из моей совы, сигналы по 28-ми парам на текущий момент:
-1 - это продажа,
1 - покупка
Так тренд вроде всё, если судить по дневкам, хотя есть шанс на продолжение, но это будет капец многим депозитам
по дневкам опять же продажа:
по дневкам опять же продажа:
Ну это понятно, пока есть тренд вниз, пока индикатор это и показывает, но тренд не может быть вечным и развернётся когда-то, но индикатор об этом скажет уже потом, когда будет ярко выраженное движение, но это уже потом, а сейчас нужно ловить моменты глазами