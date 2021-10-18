FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 39

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sterva:

Бог знает что творится с евро.

Сегодня дрогнула рука. Стоп перенесла ниже, хотя для меня вообще не выход.

Сильное нежелание закрывать минус победило. Не смогут пробить 1.132 зайду таким же лотом.)

падает чо
 
Aleksandr Yakovlev:

Так и так уже. Скоро маржи не хватит.

рисуют двусторонний аукцион на часе

по селлкам профит давно взяли, байки в долгах

 
Похоже на развод для мелочи. Стряхнут пыль в обе стороны и ночью пойдут куда надо.
 

Сейчас уже остановка, а дальше от 1285 будет видно, но Я больше склонен к росту, чем к падению, смущает только штука, выделенная красным, как-бы не уехали дальше вниз


 

Сказал жи

не торгуйте противотренд

а то на пятаки порежут

;)

Вот вам выписка из моей совы, сигналы по 28-ми парам на текущий момент:

-1 - это продажа,

1 - покупка


 
Renat Akhtyamov:

Сказал жи

не торгуйте противотренд

а то на пятаки порежут

;)

Так тренд вроде всё, если судить по дневкам, хотя есть шанс на продолжение, но это будет капец многим депозитам

[Удален]  
сегодняшний день по EUR/USD прошел у меня в спокойном темпе, все по торговому сценарию
 
Renat Akhtyamov:

Сказал жи

не торгуйте противотренд

а то на пятаки порежут

;)

Вот вам выписка из моей совы, сигналы по 28-ми парам на текущий момент:

-1 - это продажа,

1 - покупка


Сова это хорошо, но моя .опа подсказывает что надо продолжать сидеть на заборе :)
 
Vitaly Muzichenko:

Так тренд вроде всё, если судить по дневкам, хотя есть шанс на продолжение, но это будет капец многим депозитам

по дневкам опять же продажа:


 
Renat Akhtyamov:

по дневкам опять же продажа:

Ну это понятно, пока есть тренд вниз, пока индикатор это и показывает, но тренд не может быть вечным и развернётся когда-то, но индикатор об этом скажет уже потом, когда будет ярко выраженное движение, но это уже потом, а сейчас нужно ловить моменты глазами

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