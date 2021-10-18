FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 165

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Lesorub:

Все по плану...


так оно сейчас на уровне топчется, если пройдёт уровень, то пойдёт далече.

p.s. как и многие другие.

новозеландец долгая валюта, но без загибонов, можно сказать даже, стабильная )))

я свой сел пока закрыл, как пройдёт уровень, так заново открою, палки показуют вниз, но вверх есть позиция по старшим тф, там вообще наверное на месяцы )

 
timur1982:

так оно сейчас на уровне топчется, если пройдёт уровень, то пойдёт далече.

p.s. как и многие другие.

новозеландец долгая валюта, но без загибонов, можно сказать даже, стабильная )))

я свой сел пока закрыл, как пройдёт уровень, так заново открою, палки показуют вниз, но вверх есть позиция по старшим тф, там вообще наверное на месяцы )

Меньше слов...   


 

только сейчас заметил )

 
Думаю таки вниз пойдём..
 
Lesorub:

Меньше слов...   


Примерно, 0.715

 
Спи...
 
Lesorub:
Спи...

Тогда - 0.717. 

 
Тогда я ...
 
Просто, ты пока не знаешь, а я уже. Давай, на недельке посмотрим? 
 

Знаешь, не знаешь...


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