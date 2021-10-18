FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 165
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Все по плану...
так оно сейчас на уровне топчется, если пройдёт уровень, то пойдёт далече.
p.s. как и многие другие.
новозеландец долгая валюта, но без загибонов, можно сказать даже, стабильная )))
я свой сел пока закрыл, как пройдёт уровень, так заново открою, палки показуют вниз, но вверх есть позиция по старшим тф, там вообще наверное на месяцы )
так оно сейчас на уровне топчется, если пройдёт уровень, то пойдёт далече.
p.s. как и многие другие.
новозеландец долгая валюта, но без загибонов, можно сказать даже, стабильная )))
я свой сел пока закрыл, как пройдёт уровень, так заново открою, палки показуют вниз, но вверх есть позиция по старшим тф, там вообще наверное на месяцы )
Меньше слов...
только сейчас заметил )
Меньше слов...
Примерно, 0.715
Спи...
Тогда - 0.717.
Знаешь, не знаешь...