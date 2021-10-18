FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 401

Ладно хоть не пьют, а то и по "Черному лебедю" вдарить могут...
 
Renat Akhtyamov:
Если черный лебедь прилетит в масть то я не против)))

 
Vasiliy Vilkov:

ну уж не в масть, это точно
[Удален]  

влез я всё таки - опять в эту пару. EURUSDDaily

ведь показывают индикаторы - что вверх должна топать

EURUSDDaily 

[Удален]  
EurUsd 1,1065 sell 
EurJpy 119,70 sell
ChfJpy 109,22 sell
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
у вас эта пара - вниз собирается?

- ну может немного опустится вниз. ну а так лучше к верху ловить момент  

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

До 1.093
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
лучше поверю вам - закрыл .

поверю

перешёл на эту пару GBPUSDH2

GBPUSDH2

 
Vladimir Baskakov:
Почему Вы так считаете?

[Удален]  
sterva:

Почему Вы так считаете?

Потому что по максимуму вышли за границы канала, там долго никогда не держится, сваливается
