FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 401
Ладно хоть не пьют, а то и по "Черному лебедю" вдарить могут...
Если черный лебедь прилетит в масть то я не против)))
влез я всё таки - опять в эту пару. EURUSDDaily
ведь показывают индикаторы - что вверх должна топать
EurUsd 1,1065 sell
у вас эта пара - вниз собирается?
- ну может немного опустится вниз. ну а так лучше к верху ловить момент
До 1.093
лучше поверю вам - закрыл .
перешёл на эту пару GBPUSDH2
Почему Вы так считаете?
