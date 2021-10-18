FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 465

Все господа, кажись фунт созрел для покупки, короче шорт закрыл переворачиваюсь наверх...
Vasiliy Vilkov:
Это вы поторопились
 
Vladimir Baskakov:
Потом можно не успеть...

Vasiliy Vilkov:

Ему ещё падать до 1,24
 
Vladimir Baskakov:
Для того что бы он падал надо перевернуть монитор...

Vasiliy Vilkov:

Да нет, сейчас перепроверил, стопудово на 1,24
 
Vladimir Baskakov:
Блин кто перевернул монитор о_О

Пофиксил прибыли сколько есть, уговорили посмотрим теперь вашу теорию про 1.24)))
думаю точку красную пробьёт - и пойдёт вверх EURUSDH2

установил ловушку, на покупку 

EURUSDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

Крч я Тебя предупреждал...
Играй...Тебя ждут "миллионы"...как и остальных здесь.и переходи с водки на пиво, а то сопьешься)
 
Martin Cheguevara:
и с того и с другого результат один и тот же

---

блин, весь день искал - куда же цена движется, где магнитик? ;)

куча смысланелишенных уровней под рукой, а верный только один...

вот и выбираю

