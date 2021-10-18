FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 465
Все господа, кажись фунт созрел для покупки, короче шорт закрыл переворачиваюсь наверх...
Это вы поторопились
Потом можно не успеть...
Ему ещё падать до 1,24
Для того что бы он падал надо перевернуть монитор...
Да нет, сейчас перепроверил, стопудово на 1,24
Блин кто перевернул монитор о_ОПофиксил прибыли сколько есть, уговорили посмотрим теперь вашу теорию про 1.24)))
думаю точку красную пробьёт - и пойдёт вверх EURUSDH2
установил ловушку, на покупку
думаю точку красную пробьёт - и пойдёт вверх EURUSDH2
Крч я Тебя предупреждал...
и с того и с другого результат один и тот же
---
блин, весь день искал - куда же цена движется, где магнитик? ;)
куча смысланелишенных уровней под рукой, а верный только один...
вот и выбираю