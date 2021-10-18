FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 273
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно закрыть все прибыльные позиции ,где есть сомнения,долить до уровня 700% в EURJPY и выжать 50 % сегодня.
Тоже согласен но у нас выход например по фунту только через неделю выход запланирован
Начинается
теперь будут выбивать GBPUSDH1