Когда дойдет вверх 122.60 попробуйте безубыток 122.50 поставить.Трал здесь не сработает.
 
Мое видение на ближайшие пять дней, как то так Рынок на неделю
rr03.JPG  149 kb
 
Здорово перегружен счет,уровень риска 334%, комфортнее 1000 или 700% .Хорошо если в безубытке половина позиций.
 
Да не спорю перегружен счет центовый, деньги не мои, стопы везде стоят  друг  хочет поучиться ,  так что если прогноз не сбудется это не большая сумма для учебы 
 
Можно закрыть все прибыльные позиции ,где есть сомнения,долить до уровня 700% в EURJPY и выжать 50 % сегодня.
 
В смысле скорости роста прибыли быстрее.EURUSD тоже на верх смотрит, но размах меньше,зажало на час примерно.А в это время......
 
Тоже согласен но у нас выход например по фунту только через неделю выход запланирован фунт

 
Фунт сегодня относительно медленно поднимется на 1.2700 и застрянет в нелепом снижении до вечера понедельника.Быстро из него надо выходить.
 
AUDJPY сейчас за 7 мин возьмет вверх 12 пунктов ,т.е пункт в минуту,моя мечта...
Начинается

теперь будут выбивать GBPUSDH1

GBPUSDH1 

