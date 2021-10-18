FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 193

timur1982:
По ходу на фунте с долларом рельсы нарисовались, максимум до 2896.
К чему бы это ?
может решили таки, по быстрячку закрыть цель на 2920 ?
Фунт наверх сходит не 1.3120, потом вниз на 1.2970  Дальше не вижу.но скорее всего опять вверх
 
на верх на 1.3020 вот
 
Anzhela Sityaeva:
Максимум от этих рельс заходит в профитную зону от рельсов со старшего тф, и лимитники от предыдущих рельсов тоже попадают профитную зону со старшего тф.
 
Максимум дня фунт вверху не отработал.Денег мало на рынке, вечером добавят и будет летать фунт от борта к борту.
 
timur1982:

Сори, это неправильный мёд :) Смотрите здесь: http://fx-wiki.ru/wiki/Паттерн_Рельсы

нерельсы

[Удален]  
Anzhela Sityaeva:

Сори, это не рельсы или неправильный мёд :) Смотрите здесь: http://fx-wiki.ru/wiki/Паттерн_Рельсы


но сейчас он в плюсе ) )

 
Aliaksandr Vasilenka:

но сейчас он в плюсе ) )

Хорошо если так, важно чтобы это было не случайно, а то в другой раз может пойти все иначе... Вопрос теперь в другом, брать ли обратный ход, под открытие Америки, уж очень заманчиво стоит и ждет?
 

как то так 

