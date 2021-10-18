FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 193
По ходу на фунте с долларом рельсы нарисовались, максимум до 2896.
К чему бы это ?
может решили таки, по быстрячку закрыть цель на 2920 ?
Пожалуйста, картинку в студию...
Сори, это неправильный мёд :) Смотрите здесь: http://fx-wiki.ru/wiki/Паттерн_Рельсы
но сейчас он в плюсе ) )
как то так