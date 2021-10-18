FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 366

Новый комментарий
 
sterva:

Эта пара- черепаха. Лучший вариант не трогать.))

И эти проснулись...


 

По Киви, Ауди сформировали селл сигналы.

Теперь нужно загнать в противоход, набрав бычаров, и... кинуть всю эту толпу:


 

7.08.2019 EUR/USD(фьючерс) краткосрочка


 

По Киви, Ауди сформировали селл сигналы.

Теперь нужно загнать в противоход, набрав бычаров, и... кинуть всю эту толпу:


Они всегда за Китаем падают. Еще упадут. Выжидали реакцию на заявления американского президента. упс

 

7.08.2019 GBP/USD(фьючерс) краткосрочка


 

7.08.2019 AUD/USD(фьючерс) краткосрочка


 

7.08.2019 NZD/USD(фьючерс) краткосрочка


 

7.08.2019 USD/CHF (фьючерс) краткосрочка


 

7.08.2019 USD/CAD (фьючерс) краткосрочка


1...359360361362363364365366367368369370371372373...579
Новый комментарий