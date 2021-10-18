FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 366
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Lesorub, 2019.08.02 13:09
По Луню есть такой сигнальчик:
Куматозники...
Эта пара- черепаха. Лучший вариант не трогать.))
И эти проснулись...
По Киви, Ауди сформировали селл сигналы.
Теперь нужно загнать в противоход, набрав бычаров, и... кинуть всю эту толпу:
7.08.2019 EUR/USD(фьючерс) краткосрочка
По Киви, Ауди сформировали селл сигналы.
Теперь нужно загнать в противоход, набрав бычаров, и... кинуть всю эту толпу:
Они всегда за Китаем падают. Еще упадут. Выжидали реакцию на заявления американского президента.
7.08.2019 GBP/USD(фьючерс) краткосрочка
7.08.2019 AUD/USD(фьючерс) краткосрочка
7.08.2019 NZD/USD(фьючерс) краткосрочка
7.08.2019 USD/CHF (фьючерс) краткосрочка
7.08.2019 USD/CAD (фьючерс) краткосрочка