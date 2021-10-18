FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 76

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Nikolai Krylov:
А чего думать, она должна вернуться к открытию дневки от 25.01.19
Другие пары уже вернулись.

На 1410  она вроде бы должна кому-нибудь...только не моему депо...таким ходом может вообще уйти ниже 1270...)) 

уже вон все поддержки пробила потихоньку...

 
Сергей Криушин:

На 1410  она вроде бы должна кому-нибудь...только не моему депо...таким ходом может вообще уйти ниже 1270...)) 

уже вон все поддержки пробила потихоньку...

Я чаще всего ошибаюсь. В посте #460 спросил уважаемое общество, но не получил ответ. Подумал, значит неправ :)
Вопрос был примерно таким "как вы думаете, за сколько дней пары вернутся к точкам открытия дневки?"
Так что крепитесь, недолго ещё осталось, сами все увидите.

Упд
Если свечи станут большими это будет означать конец движения.
 
Nikolai Krylov:
Я чаще всего ошибаюсь. В посте #460 спросил уважаемое общество, но не получил ответ. Подумал, значит неправ :)
Вопрос был примерно таким "как вы думаете, за сколько дней пары вернутся к точкам открытия дневки?"
Так что крепитесь, недолго ещё осталось, сами все увидите.

Упд
Если свечи станут большими это будет означать конец движения.

Спасиибо, вроде начинают двигаться и это  радует

 
Сергей Криушин:

Спасиибо, вроде начинают двигаться и это  радует

Лучше спросите у других, тут есть монстры анализа ;)
 

По золоту сработал 1 ордер на продажу.


 

Фунт доллар после закрепления выше 1.2923 , можно считать завершение нисходящего движения.

Фунт ева выше 142. Аналогично.

Фунт австралиец купил от 1.8120 с целью 1.8285.

Доллар ена 1 продажа от 109,80 с 1 целью 108.70

 

Ну, ТР по баям на Каде озвучен, это понятно.

И что будет дальше, на что указывают чудо индикаторы?    

А между тем, КУКЛ нарисовал уже, чем намерен заняться дальше.

Цель будущего движения есть, есть и будущие входы!

У кого какие мнения?      

 
Lesorub:

Ну, ТР по баям на Каде озвучен, это понятно.

И что будет дальше, на что указывают чудо индикаторы?    

А между тем, КУКЛ нарисовал уже, чем намерен заняться дальше.

Цель будущего движения есть, есть и будущие входы!

У кого какие мнения?      

Вроде как коррекцию задумал...закрыл до понедельника - не доверяю пятнице... 

 
Сергей Криушин:

Вроде как коррекцию задумал...закрыл до понедельника - не доверяю пятнице... 

Не сиюминутный взгляд, стратегически!!!

 
Lesorub:

Не сиюминутный взгляд, стратегически!!!

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