FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 76
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А чего думать, она должна вернуться к открытию дневки от 25.01.19
На 1410 она вроде бы должна кому-нибудь...только не моему депо...таким ходом может вообще уйти ниже 1270...))
уже вон все поддержки пробила потихоньку...
На 1410 она вроде бы должна кому-нибудь...только не моему депо...таким ходом может вообще уйти ниже 1270...))
уже вон все поддержки пробила потихоньку...
Я чаще всего ошибаюсь. В посте #460 спросил уважаемое общество, но не получил ответ. Подумал, значит неправ :)
Спасиибо, вроде начинают двигаться и это радует
Спасиибо, вроде начинают двигаться и это радует
По золоту сработал 1 ордер на продажу.
Фунт доллар после закрепления выше 1.2923 , можно считать завершение нисходящего движения.
Фунт ева выше 142. Аналогично.
Фунт австралиец купил от 1.8120 с целью 1.8285.
Доллар ена 1 продажа от 109,80 с 1 целью 108.70
Ну, ТР по баям на Каде озвучен, это понятно.
И что будет дальше, на что указывают чудо индикаторы?
А между тем, КУКЛ нарисовал уже, чем намерен заняться дальше.
Цель будущего движения есть, есть и будущие входы!
У кого какие мнения?
Ну, ТР по баям на Каде озвучен, это понятно.
И что будет дальше, на что указывают чудо индикаторы?
А между тем, КУКЛ нарисовал уже, чем намерен заняться дальше.
Цель будущего движения есть, есть и будущие входы!
У кого какие мнения?
Вроде как коррекцию задумал...закрыл до понедельника - не доверяю пятнице...
Вроде как коррекцию задумал...закрыл до понедельника - не доверяю пятнице...
Не сиюминутный взгляд, стратегически!!!
Не сиюминутный взгляд, стратегически!!!