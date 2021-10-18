FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 42

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timur1982:

Такой вариант вполне закономерный, стремительно падение переходит в стремительный подъём, при этом если говорить о подъёме, то, это от двух третЕй, до 100% от падающей свечи. Тени в учёт не берём. Если открытие бычьей свечи выше закрытия медведя, то вероятность мощного подъёма оч велика.

В моём случае, если внимательно смотрели вчерашний скрин, я умудрился купить еврики на пике, и без стопов, сегодня цена вернулась, дошла до моего ТП, и после этого начались более глубокие коррекции. Это конечно в большей степени удача нежели просчёт,но всё же ))))

Это вариант на понедельник.

 Я не сторонник отложенных ордеров, я не шарю их ставить, да и торгую я на внутридневных и  с повышенным риском, так что стараюсь смотреть что делаю, потому, часть подъёма скорее всего пропущу. Возможно конечно, но в худшем варианте, что рынок до обеда будет менжеваться, типа во флет. Если так, стремительных подёмов не будет, будет маленькая свеча, и рынок раскачается только во вторник.
Если всё будет как обычно, то, в 3-4 часа утра начнуться более высокие вершины между широкими коррекциями, значит к 8 утра рынок более оживиться но, будет упущено часть профита. Как сказал выше, лучше чаще заглядывать на графики чтобы убедиться, откусить поменьше профита но легче проглотить )))

Я не пытаюсь просчитать рынок на неделю, максимум на завтра, долгосроки у меня не получаются от слова СОВСЕМ, одни залёты, при чём на месяц, полтора, это к вашему вопросу.

 На скрине видна сделка которая открыта в середине декабря, можете открыть график расставить метки и прикинуть движение на практике )

Судя по графику есть патерн поглощение, как часть "рельсетрона"... от этого патерна, насколько я помню из пояснений Лесоруба, находим нулевую точку отсчета для фибо ну и на уровне от 141 до 161 расставляем ловушки из лимтников на противоход...Если следовать теории "рельсетрона" - пошел заагон в противоход т.е. в сторону противную полному поглощению и значит в понедельник скорей всего будет возврат до уровня 161 от верхней точки патерна...как-то так я понимаю эти рельсы и шпалы... да и судя по новостям - в ЕС падение производства и слабые показатели предпринимательства...

 
Сергей Криушин:


Сначала они рисуют себе цель (143.19 от высоты дрынов).

Если сразу не идут, то гонят в противоход, набирая ликвидность.

Уровни возможных разворотов -200%, -300%, -400%, -500% (там ставим лимиты исходя из риска)

Набрали бабла - теперь кидалово всех и вся:

!

 

Ну а по Евре все по палкам (пока флет)

Я писал выше о долгах с Н1, взяли их и погнали к профиту с Н1 на 1.1558. Прошу запомнить эту цифру.

Картинка с Н4:


 

И общий план:


 

Алгоритм КУКЛа есть и на фунте:

И пох на все новости и события в мире!

КУКЛ рулит единолично, как захочет, так и будет.

Потому важны следы, что оставляет его АЛГОРИТМ.       

 
Lesorub:

И общий план:

Не далековато цель по евро?

 
timur1982:

Такой вариант вполне закономерный, стремительно падение переходит в стремительный подъём, при этом если говорить о подъёме, то, это от двух третЕй, до 100% от падающей свечи. Тени в учёт не берём. Если открытие бычьей свечи выше закрытия медведя, то вероятность мощного подъёма оч велика.

В моём случае, если внимательно смотрели вчерашний скрин, я умудрился купить еврики на пике, и без стопов, сегодня цена вернулась, дошла до моего ТП, и после этого начались более глубокие коррекции. Это конечно в большей степени удача нежели просчёт,но всё же ))))

Это вариант на понедельник.

 Я не сторонник отложенных ордеров, я не шарю их ставить, да и торгую я на внутридневных и  с повышенным риском, так что стараюсь смотреть что делаю, потому, часть подъёма скорее всего пропущу. Возможно конечно, но в худшем варианте, что рынок до обеда будет менжеваться, типа во флет. Если так, стремительных подёмов не будет, будет маленькая свеча, и рынок раскачается только во вторник.
Если всё будет как обычно, то, в 3-4 часа утра начнуться более высокие вершины между широкими коррекциями, значит к 8 утра рынок более оживиться но, будет упущено часть профита. Как сказал выше, лучше чаще заглядывать на графики чтобы убедиться, откусить поменьше профита но легче проглотить )))

Я не пытаюсь просчитать рынок на неделю, максимум на завтра, долгосроки у меня не получаются от слова СОВСЕМ, одни залёты, при чём на месяц, полтора, это к вашему вопросу.

 На скрине видна сделка которая открыта в середине декабря, можете открыть график расставить метки и прикинуть движение на практике )

Посмотри на свой график внимательно. Где квадраты, это не отработанный интерес. Туда и пойдем.


 
Vitaly Muzichenko:

Не далековато цель по евро?

АЛГОРИТМ!!!

с Н1

 

Каждая из линий правее нулевого бара, на б0лее мелких ТФ, будет значительным сопротивлением для цены.

_EURUSDH4

 
Lesorub:

И общий план:


Не много?
пройдет до половины и то хорошо ;)
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