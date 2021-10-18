FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 42
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Такой вариант вполне закономерный, стремительно падение переходит в стремительный подъём, при этом если говорить о подъёме, то, это от двух третЕй, до 100% от падающей свечи. Тени в учёт не берём. Если открытие бычьей свечи выше закрытия медведя, то вероятность мощного подъёма оч велика.
В моём случае, если внимательно смотрели вчерашний скрин, я умудрился купить еврики на пике, и без стопов, сегодня цена вернулась, дошла до моего ТП, и после этого начались более глубокие коррекции. Это конечно в большей степени удача нежели просчёт,но всё же ))))
Это вариант на понедельник.
Я не сторонник отложенных ордеров, я не шарю их ставить, да и торгую я на внутридневных и с повышенным риском, так что стараюсь смотреть что делаю, потому, часть подъёма скорее всего пропущу. Возможно конечно, но в худшем варианте, что рынок до обеда будет менжеваться, типа во флет. Если так, стремительных подёмов не будет, будет маленькая свеча, и рынок раскачается только во вторник.
Если всё будет как обычно, то, в 3-4 часа утра начнуться более высокие вершины между широкими коррекциями, значит к 8 утра рынок более оживиться но, будет упущено часть профита. Как сказал выше, лучше чаще заглядывать на графики чтобы убедиться, откусить поменьше профита но легче проглотить )))
Я не пытаюсь просчитать рынок на неделю, максимум на завтра, долгосроки у меня не получаются от слова СОВСЕМ, одни залёты, при чём на месяц, полтора, это к вашему вопросу.
На скрине видна сделка которая открыта в середине декабря, можете открыть график расставить метки и прикинуть движение на практике )
Судя по графику есть патерн поглощение, как часть "рельсетрона"... от этого патерна, насколько я помню из пояснений Лесоруба, находим нулевую точку отсчета для фибо ну и на уровне от 141 до 161 расставляем ловушки из лимтников на противоход...Если следовать теории "рельсетрона" - пошел заагон в противоход т.е. в сторону противную полному поглощению и значит в понедельник скорей всего будет возврат до уровня 161 от верхней точки патерна...как-то так я понимаю эти рельсы и шпалы... да и судя по новостям - в ЕС падение производства и слабые показатели предпринимательства...
Сначала они рисуют себе цель (143.19 от высоты дрынов).
Если сразу не идут, то гонят в противоход, набирая ликвидность.
Уровни возможных разворотов -200%, -300%, -400%, -500% (там ставим лимиты исходя из риска)
Набрали бабла - теперь кидалово всех и вся:
!
Ну а по Евре все по палкам (пока флет)
Я писал выше о долгах с Н1, взяли их и погнали к профиту с Н1 на 1.1558. Прошу запомнить эту цифру.
Картинка с Н4:
И общий план:
Алгоритм КУКЛа есть и на фунте:
И пох на все новости и события в мире!
КУКЛ рулит единолично, как захочет, так и будет.
Потому важны следы, что оставляет его АЛГОРИТМ.
И общий план:
Не далековато цель по евро?
Такой вариант вполне закономерный, стремительно падение переходит в стремительный подъём, при этом если говорить о подъёме, то, это от двух третЕй, до 100% от падающей свечи. Тени в учёт не берём. Если открытие бычьей свечи выше закрытия медведя, то вероятность мощного подъёма оч велика.
В моём случае, если внимательно смотрели вчерашний скрин, я умудрился купить еврики на пике, и без стопов, сегодня цена вернулась, дошла до моего ТП, и после этого начались более глубокие коррекции. Это конечно в большей степени удача нежели просчёт,но всё же ))))
Это вариант на понедельник.
Я не сторонник отложенных ордеров, я не шарю их ставить, да и торгую я на внутридневных и с повышенным риском, так что стараюсь смотреть что делаю, потому, часть подъёма скорее всего пропущу. Возможно конечно, но в худшем варианте, что рынок до обеда будет менжеваться, типа во флет. Если так, стремительных подёмов не будет, будет маленькая свеча, и рынок раскачается только во вторник.
Если всё будет как обычно, то, в 3-4 часа утра начнуться более высокие вершины между широкими коррекциями, значит к 8 утра рынок более оживиться но, будет упущено часть профита. Как сказал выше, лучше чаще заглядывать на графики чтобы убедиться, откусить поменьше профита но легче проглотить )))
Я не пытаюсь просчитать рынок на неделю, максимум на завтра, долгосроки у меня не получаются от слова СОВСЕМ, одни залёты, при чём на месяц, полтора, это к вашему вопросу.
На скрине видна сделка которая открыта в середине декабря, можете открыть график расставить метки и прикинуть движение на практике )
Посмотри на свой график внимательно. Где квадраты, это не отработанный интерес. Туда и пойдем.
Не далековато цель по евро?
АЛГОРИТМ!!!
с Н1
Каждая из линий правее нулевого бара, на б0лее мелких ТФ, будет значительным сопротивлением для цены.
И общий план: