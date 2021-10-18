FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 485

где то рядом - метится ,к верху . USDCHFH2

USDCHFH2 демо счёт

Alpari MT5 реал счёт

интересно почему -разные показания ? по этому Индикатору https://www.mql5.com/ja/code/13910 

 
Привет. Я бы дождался вот такого сценария.


Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я бы дождался вот такого сценария.


Привет! вроде как сигнал есть USDCHFH2, на покупку. а может я и поторопился . ещё почему-то один и тот же Индикатор https://www.mql5.com/ja/code/13910 ,показывает разные показания - брокер один, только разница -демо с реалом счётом.

тоже метит вниз CHFJPY

Alpari MT5

 
походу до конца недели можно всех/любого торговать в сторону доллара. Остаётся "выбрать любимую жену" :-)

Maxim Kuznetsov:

Остаётся "выбрать любимую жену" :-)

как то 16 лет - холостую . и не жалею , не я нервы не треплю, не мне.

а если про пары - надо ещё подтверждения . хотя бы 4 часа брачного спариванья 

жду этой точки - а все равно , ещё рано . нет подтверждения стохастика с макд GBPUSDH2

GBPUSDH2

точка от этого Индикатора (в файле - ниже)

Файлы:
2.mq5  17 kb
 
Как это нет. Все есть)))


Есть интересное видео - считаю оно полезно для начинающих.


 

Надо немножко подождать.


