FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 108
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Такой псевдомузыкой можно устраивать самые жестокие пытки: привязать жертву в стулу и включить "это", через минут 30-40 сознается во всём, лишь-бы выключили такую дрянь.
ничо не могу с собой поделать, нравится
пока не досмотришь, оторваться от экрана не можешь
если попроще, то это фон ну или сопровождение праздника
так что
первый клип из разряда фоновых
;)
ничо не могу с собой поделать, нравится
пока не досмотришь, оторваться от экрана не можешь
если попроще, то это фон ну или сопровождение праздника
так что
первый клип из разряда фоновых
;)
Пора выходить с депрессии - это пагубно влияет на здоровье
Рок и тяжёлый метал – лучшее средство от депрессии!
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: депрессия, стресс различной этиологии.
ОПИСАНИЕ: музыка с характерным тяжелым звучанием, достигающимся благодаря использованию ударных инструментов и бас-гитар; во многих композициях этого жанра т.н. «риффы» чередуются с достаточно мелодичными и сложными в исполнении сольными партиями электрических гитар (т.н. «соляками»). Музыка может быть как быстрой («боевик»), так и медленной («медляк», «рок/метал-баллада»).
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ:
1) Физическое воздействие: учащается сердцебиение, улучшается кровоток, появляется блеск в глазах. При выполнении характерных телодвижений (“headbanging”, т.е. тряска головой), тренируется вестибулярный аппарат.
2) Психологическое воздействие: улучшается настроение, появляется уверенность в себе, оптимизм. Это вызвано как характеристиками самой музыки, так и тематикой песен.
и т.д.
..
там всё метко в цель, но я слушаю и смотрю такое только потому что:
"ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ:
1) Физическое воздействие: учащается сердцебиение, улучшается кровоток, появляется блеск в глазах.
2) Психологическое воздействие: улучшается настроение"
То есть лучше чем текущее, депрессия - это вообще не в тему, нет её.
А если прослушать одну и ту же песню раза три подряд, то вообще потрясно ;
---
Хотя, не депрессия, скука - это да.
Моя дочь например (а её мозг работает ещё лучше чем мой, заметил когда она с 3-го раза планшет в шахматы обыграла, в 5лет, причем в 1-ый - я показал как фигуры ходят), вообще почти ни с кем не разговаривает, не интересно ей...
А мне вот нравятся большие глаза, и тоже все улучшается:
А мне вот нравятся большие глаза, и тоже все улучшается:
Мне тоже, но это Алисса, она мне вся нравится)
Веселуха на след. неделю...
Тож самое на Ауди...
Дневка Киви:
Как видно, есть шортовый сигнал! Есть цель, цена ее возьмет!
Дерзайте, кому не хватает на подарки к 8 Марта...
Веселуха на след. неделю...
Тож самое на Ауди...
Дневка Киви:
Как видно, есть шортовый сигнал! Есть цель, цена ее возьмет!
Дерзайте, кому не хватает на подарки к 8 Марта...
Привет зёма ! я из твоих мест ( нового города ).
Не суди строго, я только начинаю понимать, вникать в эти все горизонтальные и вертикальные линии ( для меня это пока тёмный лес ).Хотя в глубине души понимаю - здесь всё элементарно.
Если не сложно, разжуй мне пожалуйста твои цели, (эти разноцветные чёрточки ). на примере Киви .
Торгую роботами, но и надо же знать, понимать, эти каракули для ручной торговли.)))))
Спасибо !
Привет зёма ! я из твоих мест ( нового города ).
Не суди строго, я только начинаю понимать, вникать в эти все горизонтальные и вертикальные линии ( для меня это пока тёмный лес ).Хотя в глубине души понимаю - здесь всё элементарно.
Если не сложно, разжуй мне пожалуйста твои цели, (эти разноцветные чёрточки ). на примере Киви .
Торгую роботами, но и надо же знать, понимать, эти каракули для ручной торговли.)))))
Спасибо !
Красные Лимиты, розовый Профит. Выставлены по Фибо, который натянут на хай - лоу паттерна "рельсы".
Первый вход на экзотике...
Красные Лимиты, розовый Профит. Выставлены по Фибо, который натянут на хай - лоу паттерна "рельсы".
Первый вход на экзотике...
Что-то не клеиться. Спред то какой?
Воскресный взгляд на EURUSD.
На D1 за неделю мало что изменилось. Только выразился синий 4х часовой канал.
Можно сравнить с рисунками прошлого воскресенья тут.
На H4 поднялись на один горизонт и болтались в нём неделю.
Зелёный прямоугольник подсказывает на возможный флет.
На фигуре 6 цена часто разворачивается именно на серой линии сопротивления.
Скальперам свобода)).