FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 108

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Vitaly Muzichenko:

Такой псевдомузыкой можно устраивать самые жестокие пытки: привязать жертву в стулу и включить "это", через минут 30-40 сознается во всём, лишь-бы выключили такую дрянь.

ничо не могу с собой поделать, нравится

пока не досмотришь, оторваться от экрана не можешь

если попроще, то это фон ну или сопровождение праздника

так что

первый клип из разряда фоновых

;)

 
Renat Akhtyamov:

ничо не могу с собой поделать, нравится

пока не досмотришь, оторваться от экрана не можешь

если попроще, то это фон ну или сопровождение праздника

так что

первый клип из разряда фоновых

;)

Пора выходить с депрессии - это пагубно влияет на здоровье

Рок и тяжёлый метал – лучшее средство от депрессии!

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: депрессия, стресс различной этиологии.

ОПИСАНИЕ: музыка с характерным тяжелым звучанием, достигающимся благодаря использованию ударных инструментов и бас-гитар; во многих композициях этого жанра т.н. «риффы» чередуются с достаточно мелодичными и сложными в исполнении сольными партиями электрических гитар (т.н. «соляками»). Музыка может быть как быстрой («боевик»), так и медленной («медляк», «рок/метал-баллада»).

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ: 
1) Физическое воздействие: учащается сердцебиение, улучшается кровоток, появляется блеск в глазах. При выполнении характерных телодвижений (“headbanging”, т.е. тряска головой), тренируется вестибулярный аппарат.
2) Психологическое воздействие: улучшается настроение, появляется уверенность в себе, оптимизм. Это вызвано как характеристиками самой музыки, так и тематикой песен.
и т.д.

 
Vitaly Muzichenko:

..

там всё метко в цель, но я слушаю и смотрю такое только потому что:

"ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ:

1) Физическое воздействие: учащается сердцебиение, улучшается кровоток, появляется блеск в глазах.

2) Психологическое воздействие: улучшается настроение"

То есть лучше чем текущее, депрессия - это вообще не в тему, нет её.

А если прослушать одну и ту же песню раза три подряд, то вообще потрясно ;

---

Хотя, не депрессия, скука - это да.

Моя дочь например (а её мозг работает ещё лучше чем мой, заметил когда она с 3-го раза планшет в шахматы обыграла, в 5лет, причем в 1-ый - я показал как фигуры ходят), вообще почти ни с кем не разговаривает, не интересно ей...

 

А мне вот нравятся большие глаза, и тоже все улучшается:


 
Unicornis:

А мне вот нравятся большие глаза, и тоже все улучшается:

Мне тоже, но это Алисса, она мне вся нравится)


 

Веселуха на след. неделю...

Тож самое на Ауди...

Дневка Киви:

Как видно, есть шортовый сигнал! Есть цель, цена ее возьмет!

Дерзайте, кому не хватает на подарки к 8 Марта...      

 
Lesorub:

Веселуха на след. неделю...

Тож самое на Ауди...

Дневка Киви:

Как видно, есть шортовый сигнал! Есть цель, цена ее возьмет!

Дерзайте, кому не хватает на подарки к 8 Марта...      

Привет зёма ! я из твоих мест ( нового города ).

Не суди строго, я только начинаю понимать, вникать в эти все горизонтальные и вертикальные линии ( для меня это пока тёмный лес ).Хотя в глубине души понимаю - здесь всё элементарно.

Если не сложно, разжуй мне  пожалуйста твои цели, (эти разноцветные чёрточки ). на примере Киви .

Торгую роботами, но и надо же знать, понимать, эти каракули для ручной торговли.)))))     

Спасибо !    

 
Vladimir Sadov:

Привет зёма ! я из твоих мест ( нового города ).

Не суди строго, я только начинаю понимать, вникать в эти все горизонтальные и вертикальные линии ( для меня это пока тёмный лес ).Хотя в глубине души понимаю - здесь всё элементарно.

Если не сложно, разжуй мне  пожалуйста твои цели, (эти разноцветные чёрточки ). на примере Киви .

Торгую роботами, но и надо же знать, понимать, эти каракули для ручной торговли.)))))     

Спасибо !    

Красные Лимиты, розовый Профит. Выставлены по Фибо, который натянут на хай - лоу паттерна "рельсы".

Первый вход на экзотике...


 
Lesorub:

Красные Лимиты, розовый Профит. Выставлены по Фибо, который натянут на хай - лоу паттерна "рельсы".

Первый вход на экзотике...

Что-то не клеиться. Спред то какой?

 

Воскресный взгляд на EURUSD.

На D1 за неделю мало что изменилось. Только выразился синий 4х часовой канал. 

Можно сравнить с рисунками прошлого воскресенья тут.

EURUSDDaily_2

На H4 поднялись на один горизонт и болтались в нём неделю.

Зелёный прямоугольник подсказывает на возможный флет.

На фигуре 6 цена часто разворачивается именно на серой линии сопротивления.

Скальперам свобода)).

EURUSDH4_2

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