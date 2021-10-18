FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 303

Aleksandr Klapatyuk:

рано говорить на продажу 

завтра будем -поглядеть .

вроде и движуха верх - не за горами

 

Мы это уже проходили)))

 
Aleksandr Klapatyuk:

одно не пойму.

оказывается - вы ждёте сигнала?

и если - его нет. что вы делаете?

ваш баланс - кто тогда пополняет?

Это кому адресованы сей слова?

 
Aleksandr Yakovlev:

Это кому адресованы сей слова?

Наверно скрытому призраку форума...ждет сигнал в засаде и все время кто-то пополняет...наверно папа мажора...а чтобы сигнал понадежней поймать...))

 
Наверно)))
 
Сергей Криушин:

Наверно скрытому призраку форума...ждет сигнал в засаде и все время кто-то пополняет...наверно папа мажора...а чтобы сигнал понадежней поймать...))

и торговля очень похожа на стриптиз, с миллионами прогнозов без анализа следствий...
 

Привет!

российскому экспорту выгоден рост доллара


 

Биткоин устаканивается.

ВОзможно нашел свое место обитания на пол года. 



 
Renat Akhtyamov:
и торговля очень похожа на стриптиз, с миллионами прогнозов без анализа следствий...

да уж хорошо раздевают... на стриптиз... скорее медленное изнасилование и постепенное доведение до оргазма в виде слива...))) но этого всегда мало и хочется и  хочется повторения...повторения и повторения... матерь гребаная учения...наверно  эти 95% в основном мазохисты...

 
Aleksandr Klapatyuk:

Бросайте все Игра

Приезжайте к нам на Кубань


Кубань... Краснодар... А там и Туапсе недалеко. Помню, как вино буквально бесплатно на каждом шагу наливали как воду ковшом в протянутые руки.

Да-да... Живя там и торговать не надо - и так как в раю.

И так,торговля по следам крупного капитала как обычно приносит свои плоды.сделки в моменте по USD/CAD (max stop/loss 10 пуктов)были открыты в том момент когда я увидел что на этих ценах крупный капитал будет набирать свою позицию( по каким признакам я это увидел это отдельная тема для разговора) с какими целями сидит крупный капитал в данный момент в этой паре я не знаю(да и никто не знает,кроме того кто набирал этот крупный объем)Возможно это будет спекулятивная сделка внутри дня,возможно после двухдневного набора позиции капитал пойдет к следующему крупному капиталу что бы разгрузить свой объем.Я,как повторял не один раз,торгую вероятность. В моем понимании торговли важно соблюдать математику как одно из правил торговли.  

