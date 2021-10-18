FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 303
рано говорить на продажу
завтра будем -поглядеть .
вроде и движуха верх - не за горами
Мы это уже проходили)))
одно не пойму.
оказывается - вы ждёте сигнала?
и если - его нет. что вы делаете?
ваш баланс - кто тогда пополняет?
Это кому адресованы сей слова?
Наверно скрытому призраку форума...ждет сигнал в засаде и все время кто-то пополняет...наверно папа мажора...а чтобы сигнал понадежней поймать...))
Привет!
российскому экспорту выгоден рост доллара
Биткоин устаканивается.
ВОзможно нашел свое место обитания на пол года.
и торговля очень похожа на стриптиз, с миллионами прогнозов без анализа следствий...
да уж хорошо раздевают... на стриптиз... скорее медленное изнасилование и постепенное доведение до оргазма в виде слива...))) но этого всегда мало и хочется и хочется повторения...повторения и повторения... матерь гребаная учения...наверно эти 95% в основном мазохисты...
Бросайте все Игра
Приезжайте к нам на Кубань
Кубань... Краснодар... А там и Туапсе недалеко. Помню, как вино буквально бесплатно на каждом шагу наливали как воду ковшом в протянутые руки.
Да-да... Живя там и торговать не надо - и так как в раю.
И так,торговля по следам крупного капитала как обычно приносит свои плоды.сделки в моменте по USD/CAD (max stop/loss 10 пуктов)были открыты в том момент когда я увидел что на этих ценах крупный капитал будет набирать свою позицию( по каким признакам я это увидел это отдельная тема для разговора) с какими целями сидит крупный капитал в данный момент в этой паре я не знаю(да и никто не знает,кроме того кто набирал этот крупный объем)Возможно это будет спекулятивная сделка внутри дня,возможно после двухдневного набора позиции капитал пойдет к следующему крупному капиталу что бы разгрузить свой объем.Я,как повторял не один раз,торгую вероятность. В моем понимании торговли важно соблюдать математику как одно из правил торговли.