FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 507

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ты не первый кто пытается автоматизировать такую систему.

Это невозможно. Это трейдерская ТС, а не ТС для программистов.

надо всё таки попробовать! так вроде в голове крутится , как реализовать - и кажись, может получится. С помощью горизонтальных линии

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

надо всё таки попробовать! так вроде в голове крутится , как реализовать - и кажись, может получится. С помощью горизонтальных линии

достаточно 2,  1 линия(синяя верхняя) пробивается и открывает 2 линию(жёлтая), которая тралится за ценной, и как её коснётся откроет позицию 

Снимок2

 
Товарищи объясните тупому что значит счёт без стандартной фиксированной комиссии...Если можно на пальцах...)))
 
NemoomeN:
Товарищи объясните тупому что значит счёт без стандартной фиксированной комиссии...Если можно на пальцах...)))

Есть счета у которых есть эта стандартная комиссия, при этом спред уменьшенный.

А есть без комиссии

 
Aleksandr Yakovlev:

Есть счета у которых есть эта стандартная комиссия, при этом спред уменьшенный.

А есть без комиссии

Тоесть комиссия на этом счету может меняться...? ( без стандартной ФИКСИРОВАННОЙ комиссии)
 
NemoomeN:
Тоесть комиссия на этом счету может меняться...? ( без стандартной ФИКСИРОВАННОЙ комиссии)

Да. Спред без комиссии к примеру на фунт ене равен 8 пунктам.

На счете с комиссией он составляет 6-8 тиков(пипсов), короче меньше 1 пункта.

На спокойном рынке спред не меняется. В периоды сильной волатильности спред может меняться что на одном так и на другом счете.

 

Сделка по фунтене. Прогноз внизу.)))


 
NemoomeN:
На месячном графике фигура вырисовывается...))) GBPJPY

Я не торгую фигуры ( голова плечи, треугольники и всякую чушь)

Торгую по факту. Если будет предпосылка к продолжению движения вниз -перетяну ТП ниже.

 
Aleksandr Yakovlev:

Сделка по фунтене. Прогноз внизу.)))


Согласен!👍
 
Aleksandr Yakovlev:

Я не торгую фигуры ( голова плечи, треугольники и всякую чушь)

Торгую по факту. Если будет предпосылка к продолжению движения вниз -перетяну ТП ниже.

Я так понимаю используете математический анализ....?
1...500501502503504505506507508509510511512513514...579
Новый комментарий