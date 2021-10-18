FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 507
Ты не первый кто пытается автоматизировать такую систему.
Это невозможно. Это трейдерская ТС, а не ТС для программистов.
надо всё таки попробовать! так вроде в голове крутится , как реализовать - и кажись, может получится. С помощью горизонтальных линии.
надо всё таки попробовать! так вроде в голове крутится , как реализовать - и кажись, может получится. С помощью горизонтальных линии.
достаточно 2, 1 линия(синяя верхняя) пробивается и открывает 2 линию(жёлтая), которая тралится за ценной, и как её коснётся откроет позицию
Товарищи объясните тупому что значит счёт без стандартной фиксированной комиссии...Если можно на пальцах...)))
Есть счета у которых есть эта стандартная комиссия, при этом спред уменьшенный.
А есть без комиссии
Тоесть комиссия на этом счету может меняться...? ( без стандартной ФИКСИРОВАННОЙ комиссии)
Да. Спред без комиссии к примеру на фунт ене равен 8 пунктам.
На счете с комиссией он составляет 6-8 тиков(пипсов), короче меньше 1 пункта.
На спокойном рынке спред не меняется. В периоды сильной волатильности спред может меняться что на одном так и на другом счете.
Сделка по фунтене. Прогноз внизу.)))
На месячном графике фигура вырисовывается...))) GBPJPY
Я не торгую фигуры ( голова плечи, треугольники и всякую чушь)
Торгую по факту. Если будет предпосылка к продолжению движения вниз -перетяну ТП ниже.
