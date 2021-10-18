FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 547
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что не так, я своим шортом прекратил рост валюты)))
NZDCAD Sell RSI+PatternPrice
Ну, как и говорил ранее, эта пара вниз не собирается. Возможно будет обновление максимума.
Ну, как и говорил ранее, эта пара вниз не собирается. Возможно будет обновление максимума.
Все добавил шорт по британцу только что, по 1.3163 гоните в лес эту бесперспективную валюту)))
ещё JPY должен показать рост. По нему как раз есть сигналы, но блин, слабые.
Не знаю чего он там обкурился, но фунта пока прёт. и до понедельника скорее не попустит :-)
PS/ всё никак не привыкну, но в декабре надо откладывать весь ТА и просто телепатить с каким счётом USD собираются закрыть 23-е.
Канадец сегодня хорошую галочку сделает.Сначала вниз на 1.3160 и затем вверх на 1.3333.Нонфарм в 16-30 по московскому будет веселый.....