[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

А что не так, я своим шортом прекратил рост валюты)))

Вполне возможно, резко взлетел и также упал, поглядим
[Удален]  

nzdcad

NZDCAD Sell RSI+PatternPrice

 

Ну, как и говорил ранее, эта пара вниз не собирается. Возможно будет обновление максимума.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ну, как и говорил ранее, эта пара вниз не собирается. Возможно будет обновление максимума.


Обновления не будет, пойдёт на 109
 
По EURCHF проход наверх до 1.1050 и затем вниз на 1.0863
 
Все добавил шорт по британцу только что, по 1.3163 гоните в лес эту бесперспективную валюту)))
 
Vasiliy Vilkov:
Все добавил шорт по британцу только что, по 1.3163 гоните в лес эту бесперспективную валюту)))

ещё JPY должен показать рост. По нему как раз есть сигналы, но блин, слабые.

Не знаю чего он там обкурился, но фунта пока прёт. и до понедельника скорее не попустит :-)

PS/ всё никак не привыкну, но в декабре надо откладывать весь ТА и просто телепатить с каким счётом USD собираются закрыть 23-е.

 
Канадец сегодня хорошую галочку сделает.Сначала вниз на 1.3160 и затем вверх на 1.3333.Нонфарм в 16-30 по московскому будет веселый.....
[Удален]  
UsdChf
BuyStop 0.9908
TakeProfit 0.9980
 
Alexxl2008:
Канадец сегодня хорошую галочку сделает.Сначала вниз на 1.3160 и затем вверх на 1.3333.Нонфарм в 16-30 по московскому будет веселый.....
Ну ну.... Спред бешенный (23 пункта)...
