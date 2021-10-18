FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 448
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ссылку на видео вы сможете найти у меня на странице. тут не напишу,А то снова забанят,не любят успех на этом сайте)))
ну всё! я затарился .
Не очень убедительное прямо скажем. В курсе , что есть сервисы мониторинга? Здесь например. Там все видно хорошо и наглядно
вы в курсе что есть описание как подделывать мониторинг сделок?)) просто вбейте в гугл) и я не понимаю тутошних,вам скрины- вы -это не доказательство,) вам мониторинг- вы -это подделка_) вам видео счета и рабочего стола в онлайн записи- вы- не очень убедительно))) Я так понял что хоть что покажи все равно будет неубедительно)) У меня нет цели кого либо в чем либо убедить) А подключать мониторинг на счетов на этом сайте.... уж очень сомнительное занятие.
Не очень убедительное прямо скажем. В курсе , что есть сервисы мониторинга? Здесь например. Там все видно хорошо и наглядно
А Вы ненасытный
;)
вы в курсе что есть описание как подделывать мониторинг сделок?)) просто вбейте в гугл) и я не понимаю тутошних,вам скрины- вы -это не доказательство,) вам мониторинг- вы -это подделка_) вам видео счета и рабочего стола в онлайн записи- вы- не очень убедительно))) Я так понял что хоть что покажи все равно будет неубедительно)) У меня нет цели кого либо в чем либо убедить) А подключать мониторинг на счетов на этом сайте.... уж очень сомнительное занятие.
Убеждать нет цели, просто охота попантоваться. Самое интересное, все грааленосцы отвечают в том же духе, даже аргументы схожи. Вы пятый за месяц
почему на каждом форуме есть такие вот личности,которые до сих пор верят что земля плоская. Я не понтуюсь,я показываю что на рынке можно и нужно зарабатывать. У вас же эти факты вызывают негатив. И кто сказал про граааль? Может мне с паспортом в руках сделать видео на фоне торговых мониторов и сделать выписку с банка о движении средств?Ок,что вам даст мониторинг моего счета?А САМОЕ ГЛАВНОЕ- ЧТО ЭТО ДАСТ МНЕ? Если вы инвестор и обладаете достаточной суммой что бы меня заинтересовать,то я вам дам отчеты вплоть до выписок с налоговой.И все это будет ,при вашем желании, при личной встрече. Мне нет разницы где будет находится мой инвестор. Я приеду,прилечу,приплыву) но я,как и вы ,не верю в граали.
почему на каждом форуме есть такие вот личности,которые до сих пор верят что земля плоская. Я не понтуюсь,я показываю что на рынке можно и нужно зарабатывать. У вас же эти факты вызывают негатив. И кто сказал про граааль? Может мне с паспортом в руках сделать видео на фоне торговых мониторов и сделать выписку с банка о движении средств?Ок,что вам даст мониторинг моего счета?А САМОЕ ГЛАВНОЕ- ЧТО ЭТО ДАСТ МНЕ? Если вы инвестор и обладаете достаточной суммой что бы меня заинтересовать,то я вам дам отчеты вплоть до выписок с налоговой.И все это будет ,при вашем желании, при личной встрече. Мне нет разницы где будет находится мой инвестор. Я приеду,прилечу,приплыву) но я,как и вы ,не верю в граали.
Ок, мы вам верим. Куда евра сегодня пойдёт? Ответите, буду инвестором
Ок, мы вам верим. Куда евра сегодня пойдёт? Ответите, буду инвестором
а я знаю, куда она пойдёт. пару часов будет выпендриваться - а потом верх пойдёт
Ахахах))) рассмешили)) судя по вопросу вы дилетант в трейдинге, не смотря,возможно ,на годы проведение в поиске грааля. НИКТО НЕ ЗНАЕТ КУДА ПОЙДЕТ ЕВРО,ИЛИ ДРУГАЯ ПАРА НА 100% . Все могут только строить предположения,а это уже угадайка. Кто то угадывает,кто то нет.Это не про меня. Я торгую только те моменты которые есть в данный момент и возможно будут еще сохранятся какой то период.И,инвесторам не интересно КУДА что пойдет. Им интересно сколько денег я принесу им)