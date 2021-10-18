FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 311
закрыл позицию sell eur/jpy с прибылью +10.45 открыл позицию buy eur/jpy
закрыл позицию sell eur/gbp с прибылью -8.41 открыл позицию buy eur/gbp
это было днем
На данный момент следующая ситуация по позициям
Доброго времени суток! Сегодня еще один правильный вход по ценовым паттернам, часть позиции закрыта, оставшаяся в бу.
Привет Анжела. Шикарный вход)))
EURJPY еще вниз сходит на 120.81 ...
Вход в бай по ценовым паттернам на основании предпосылок к импульсному проходу на верх, основная часть позиции закрыта, оставшаяся в бу.