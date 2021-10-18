FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 311

Новый комментарий
 

закрыл позицию sell eur/jpy с прибылью +10.45 открыл позицию buy eur/jpy

закрыл позицию sell eur/gbp с прибылью -8.41 открыл позицию buy eur/gbp

это было днем



 

На данный момент следующая ситуация по позициям

 

 

Доброго времени суток! Сегодня еще один правильный вход по ценовым паттернам, часть позиции закрыта, оставшаяся в бу.

EURJPY.M5

 
Anzhela Sityaeva:

Доброго времени суток! Сегодня еще один правильный вход по ценовым паттернам, часть позиции закрыта, оставшаяся в бу.


Привет Анжела. Шикарный вход)))

 
EURJPY  еще вниз сходит на 120.81 ...
 
Первое дно на фунте. После второго ищем покупки.
 
Alexxl2008:
EURJPY  еще вниз сходит на 120.81 ...
Всем доброго утра! Сходит - и туда поторгуем если будут достаточные основания...
 
Канадец вниз хорошо смотрит на 1.3250 и скорость спуска большая.
 
По йене вверх последние на сегодня 30 п дожимаю до 108.70 и переключусь на канадца.
 

Вход в бай по ценовым паттернам на основании предпосылок к импульсному проходу на верх, основная часть позиции закрыта, оставшаяся в бу.

GBPJPYM5

1...304305306307308309310311312313314315316317318...579
Новый комментарий