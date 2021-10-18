FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 360

Aleksandr Klapatyuk:

Люблю рисковать - а вот когда грабят в наглую - …. 

Плюс у вас скорей всего в среду день тройного свопа.

[Удален]  
EgorKim:

Плюс у вас скорей всего в среду день тройного свопа.

Да! вчера в 21.05 открылась позиция . раньше такого - не было.

 
Aleksandr Klapatyuk:

Люблю рисковать - а вот когда грабят в наглую - …. 

Ловите компенсацию...


[Удален]  
Lesorub:

Ловите компенсацию...


Чую - попал я 

 

И Еня. Сигнал на сигнале:       


 
Galim_V:

Фунт в 200 пипсах от исторического bottom. Ты будешь смотреть?) 

Вот теперь хоть виден масштаб. 1.21180 фунт до 1.23, евру сейчас буду брать мелкими. Вообще жду флет, затем снижение.)

[Удален]  
sterva:

Вот теперь хоть виден масштаб. 1.21180 фунт до 1.23, евру сейчас буду брать мелкими. Вообще жду флет, затем снижение.)

Ага - у вас заговор.

хоть бы - поделились. куда путь держать? 

[Удален]  
sterva:

Вот теперь хоть виден масштаб. 1.21180 фунт до 1.23, евру сейчас буду брать мелкими. Вообще жду флет, затем снижение.)

Жду его - возле 1.20 GBPUSDH2

(то есть - я пью а тренд линия ждёт)

но это - мои мечты. - а так еще медвежий тренд.

GBPUSDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

Ага - у вас заговор.

хоть бы - поделились. куда путь держать? 

Путь ему на юг. Возьмем небольшой откатик и снова на юг. 

 
Aleksandr Klapatyuk:

не в обиду- 

живу я на юге России-

куда- мне ещё на юг?

- там уже- заграница 

В 2008 так говорили Соросу.))) 

Брексита все боятся, в еврозону убегают (пока пускают). 

