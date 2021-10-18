FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 360
Люблю рисковать - а вот когда грабят в наглую - ….
Плюс у вас скорей всего в среду день тройного свопа.
Да! вчера в 21.05 открылась позиция . раньше такого - не было.
Ловите компенсацию...
Чую - попал я
И Еня. Сигнал на сигнале:
Фунт в 200 пипсах от исторического bottom. Ты будешь смотреть?)
Вот теперь хоть виден масштаб. 1.21180 фунт до 1.23, евру сейчас буду брать мелкими. Вообще жду флет, затем снижение.)
Ага - у вас заговор.
хоть бы - поделились. куда путь держать?
Жду его - возле 1.20 GBPUSDH2
(то есть - я пью а тренд линия ждёт)
но это - мои мечты. - а так еще медвежий тренд.
Путь ему на юг. Возьмем небольшой откатик и снова на юг.
не в обиду-
живу я на юге России-
куда- мне ещё на юг?
- там уже- заграница
В 2008 так говорили Соросу.)))
Брексита все боятся, в еврозону убегают (пока пускают).