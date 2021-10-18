FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 521
Покажется разворотная конструкция и я перевернусь.
Ага, как с франком 3 года назад
Да, интересная ситуация. Но не критичная.
Во первых это была пятница и цена улетела в понедельник .
В пятницу лучше все сделки закрыть.
Добрый.
Первая волна немного не удалась, но я хотел бы продать с отката, согласно прогноза.
В понедельник - вторник приму решение.
Ну да)
США, Трамп: пошлинам - быть!
В воскресенье президент США Трамп подтвердил слова своего торгового советника П. Наварро о том, что Штаты пока не планируют отменять существующие пошлины в отношении Китая.
И хотя Трамп подчеркнул, что торговые переговоры идут «хорошо», и со сделкой проблем быть не должно, он также отметил, что никакой договоренности о тарифах не было.
Наварро же к своим предыдущим комментариям добавил: «Пошлины для нас – это лучшая гарантия того, что Китай ведет переговоры добросовестно». Покупка 1462 ;sl1460; tp 1470.
Здравствуйте господа спикулянты! Ваш прогноз на сегодня по фунту...? Как думаете провалится фунт...?🧐
Привет. так в другой ветке написали уже. Кури пока.
Еву жду в районе 1,1070
Купил фунтика, часть позиции закрыл. Остальное в БУ. Жду продолжения)))
По еве тоже часть позакрывал. Выбьет так выбьет.
Как то не активно сегодня. Понедельник видимо.