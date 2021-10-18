FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 521

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Покажется разворотная конструкция и я перевернусь.

Ага, как с франком 3 года назад

 
Vladimir Baskakov:

Ага, как с франком 3 года назад

Да, интересная ситуация. Но не критичная.

Во первых это была пятница и цена улетела в понедельник .

В пятницу лучше все сделки закрыть.

 

Добрый.

Первая волна немного не удалась, но я хотел бы продать с отката, согласно прогноза.

 В понедельник - вторник приму решение.

 
Vladimir Baskakov:

Ага, как с франком 3 года назад

Ну да)

 

США, Трамп: пошлинам - быть!

11 Ноября 2019, 07:08

В воскресенье президент США Трамп подтвердил слова своего торгового советника П. Наварро о том, что Штаты пока не планируют отменять существующие пошлины в отношении Китая.

И хотя Трамп подчеркнул, что торговые переговоры идут «хорошо», и со сделкой проблем быть не должно, он также отметил, что никакой договоренности о тарифах не было.

Наварро же к своим предыдущим комментариям добавил: «Пошлины для нас – это лучшая гарантия того, что Китай ведет переговоры добросовестно». Покупка 1462 ;sl1460; tp 1470.


 
Здравствуйте господа спикулянты! Ваш прогноз на сегодня по фунту...? Как думаете провалится фунт...?🧐
 
NemoomeN:
Здравствуйте господа спикулянты! Ваш прогноз на сегодня по фунту...? Как думаете провалится фунт...?🧐

Привет. так в другой ветке написали уже. Кури пока.

 

Еву жду в районе 1,1070


 

Купил фунтика, часть позиции закрыл. Остальное в БУ. Жду продолжения)))


 

По еве тоже часть позакрывал. Выбьет так выбьет.

Как то не активно сегодня. Понедельник видимо.


1...514515516517518519520521522523524525526527528...579
Новый комментарий