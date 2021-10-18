FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 501

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

меня подключили к лучшей точки - так что ,сейчас я попру 


лучше бы они денег на счёт кинули - чем к точкам переключать 

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

лучше бы они денег на счёт кинули - чем к точкам переключать 

и вообще терминал завис - цена стоит на месте.

 
Aleksandr Klapatyuk:

лучше бы они денег на счёт кинули - чем к точкам переключать 


так сделай, будут

 
EURGBP пошла вверх на 0.8950 сегодня половину движения может  пройти
[Удален]  
Renat Akhtyamov:


так сделай, будут

так у меня почти готов!  в точь -точь . 

куда - потом ,тратить столько?

- я задумался, могут наверное - вообще запретить, у них торговать. и другим передать! и пойду я на завод. 

 
Aleksandr Klapatyuk:

так у меня почти готов!  в точь -точь . 

куда - потом ,тратить столько?

- я задумался, могут наверное - вообще запретить, у них торговать. и другим передать! и пойду я на завод. 

это только мечты
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
это только мечты

ну хоть, помечтать! тогда жить хочется.

[Удален]  

наверное, можно начинать - Белорусскую пить . время у нас 12 ,так что закон не нарушу 

31798571

 
Aleksandr Klapatyuk:
наверное, можно начинать - Белорусскую пить . время у нас 12 ,так что закон не нарушу 

бабосы выведи на всякий случай

кабэ азарт не проснулся

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

бабосы выведи на всякий случай

кабэ азарт не проснулся

;)

ещё - рано ! через месяц 

1...494495496497498499500501502503504505506507508...579
Новый комментарий