Следующим уровнем пробивания вниз будет новозеландец с долларом с целью достижения медведями цены 0.6412.
 
Третий прогноз падения предвижу на франке с йеной, где должен быть пробит уровень в диапазоне достижения цели в пределах 109.48.

 

Кенгуру может сработать


Konstantin Lebedev:
Цель этой пары 111.4
 
Фунт ена продал от 141,279. Пойдем вниз)))
 

Привет!

Пара AUDUSD  D1


 
Aleksandr Yakovlev:
Да пойдет. Но только после завтра. ))

 
Alexander Ivanov:

Вот и поглядим)

 
Стальные батоны-5 или Почему пингвины летят на юг...  
 
Дмитрий:
Походу ваши пингины решили лететь на север, берегите батоны)))

