FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 318
Поперек батьки в пекло?
Закрыл позицию buy eur/gbp c прибылью 5,69 открыл позицию sell eur/gbp
Anzhela Sityaeva:
Всем хорошего дня! Не забывайте, у нас целая команда, хоть и небольшая, а впечатления я оставлю при себе, это личное. Что до торговли сегодня, то все кисло и особо радовать нечем, но "еще не вечер" :)
Всем хорошего трейда!
То что работаете в команде - не плохо. Главное что бы в ней не было волка в овечей шкуре.
И тебе хорошего трейда. Интересно, а что вы имели ввиду?))
Говоря про волка.
Наверное как и все имею в виду человека который манипулирует другими ради удовлетворения своих страстей властолюбия, славолюбия и т.д.
Они очень хорошо маскируются, но выдают себя в некоторых ситуациях.
Вы с волками видимо сталкивались.
Кто что видит по EURGBP и SGDJPY
Есть ли сигнал на продажу первой и покупку второй пары на долгосрочную? В моем понимании долгосрок от двух недель и дольше.