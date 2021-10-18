FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 318

Lesorub :

Dan Lunek tiba pada waktunya:Dan Lunek tiba pada waktunya:


 
jhon azerio:

Поперек батьки в пекло?


 

Закрыл позицию buy eur/gbp c прибылью 5,69 открыл позицию sell eur/gbp


 

Anzhela Sityaeva:
Всем хорошего дня! Не забывайте, у нас целая команда, хоть и небольшая, а впечатления я оставлю при себе, это личное. Что до торговли сегодня, то все кисло и особо радовать нечем, но "еще не вечер" :)

Всем хорошего трейда!

То что работаете в команде - не плохо. Главное что бы в ней не было волка в овечей шкуре.

 
И тебе хорошего трейда. Интересно, а что вы имели ввиду?))

Говоря про волка.

 
О, меня опередили... Да интересно...
 
Наверное как и все имею в виду человека который манипулирует другими ради удовлетворения своих страстей властолюбия, славолюбия и т.д. 

Они очень хорошо маскируются, но выдают себя в некоторых ситуациях. 

 
Вы с волками видимо сталкивались.

 

Кто что видит по EURGBP и SGDJPY

Есть ли сигнал на продажу первой и покупку второй пары на долгосрочную? В моем понимании долгосрок от двух недель и дольше.

 
Привет честной команде...интересная тема открывается...если не вдаваться в политику, то волки любят овец - они очень податливы ко всяческим манипуляциям с ними...)))
