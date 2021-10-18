FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 389
Ну и ладно...
Улетит Еня завтра в небеса...
Не завтра а в пятницу.)
Не в небеса а под землю. (из тех же соображений валюта- убежище)
Я не могу знать планов КУКЛа.
Но, я вижу то, что он оставляет на графике.
А это сильный бай сигнал на D1 с ТР 107.78
Вход на 106.40
Нет мы торгуем сильвером от фонаря)))
Ну как там сильвер поживает зашортенный?.
Почему фунта так плющит?
Ну как там сильвер поживает зашортенный?.
Вчера по приколу было поторговать от фонаря пока горилка плющила, с утра встал перед работой с мыслями куда я влез и исправил ситуацию...)