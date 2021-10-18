FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 389

Ну и ладно...


 
У меня еврофунт и фунтфранк выбило по БУ.
 
 
Почему фунта так плющит?
 
Lesorub:

Улетит Еня завтра в небеса...


Не завтра а в пятницу.) 

Не в небеса а под землю. (из тех же соображений валюта- убежище)

 
По франку начинают оттягивать рогатку вниз аж на 0.92 и потом вверх на 1.17 .За два дня можем увидеть американские горки.
 
sterva:

Я не могу знать планов КУКЛа.

Но, я вижу то, что он оставляет на графике.

А это сильный бай сигнал на D1 с ТР 107.78

Вход на 106.40

 
Vasiliy Vilkov:

Нет мы торгуем сильвером от фонаря)))

Ну как там сильвер поживает зашортенный?.

Yevhenii Levchenko:
Я же вчера говорил, только Sell ,очевидно как 2+2. Теперь полёт ниже 1,20
 
Aleksandr Yakovlev:

Вчера по приколу было поторговать от фонаря пока горилка плющила, с утра встал перед работой с мыслями куда я влез и исправил ситуацию...)


Короче 14 баксов улетело в трубу)))
