FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 500

Да , usdjpy ещё лететь и лететь вниз
нет - мне надо вверх 

USDJPYH1

Долго ждать придётся
ну не чё! подождём !

 
Aleksandr Klapatyuk:

нет - мне надо вверх 

Ох как жаль, что не я у Тебя брокер))
Aleksandr Klapatyuk:

ну не чё! подождём !

не! - ну если бы, я  в ручном исполнении - то не когда бы такое , не натворил. 

что то, моему эксперту - хочется верх . - не! ну , должен он, когда то - пойти вверх. USDJPYH1

USDJPYH1

 
Vladimir Baskakov:
да не долго, пунктов 80-100 4-х знка и развернется
 
Renat Akhtyamov:
да не долго, пунктов 80-100 4-х знка и развернется

Да ну Вас. Скучные Вы все какие-то. 

Прыгаем все по Японцу в Buy. Набираем позиции. Понедельник, вторник, в среду точно полетит вверх. Я уже тоже тарюсь.

+

Aleksandr Klapatyuk: Молодец! Надеюсь тысяч 10-15 на депозите есть чтобы пересидеть просадки. Тем более своп положительный.

Ниже 107.600 по любому без отката не пойдёт. Так что таримся.

Да не забываем хапать в Buy по CHF. Там то точно вверх скоро пойдёт. День два и в плюсе.

меня подключили к лучшей точки - так что ,сейчас я попру 

Снимок345

Роман:

Да ну Вас. Скучные Вы все какие-то. 

Прыгаем все по Японцу в Buy. Набираем позиции. Понедельник, вторник, в среду точно полетит вверх. Я уже тоже тарюсь.

Aleksandr Klapatyuk: Молодец! Надеюсь тысяч 10-15 на депозите есть чтобы пересидеть просадки. Тем более своп положительный.

Ниже 107.600 по любому без отката не пойдёт. Так что таримся.

Да не забываем хапать в Buy по CHF. Там то точно вверх скоро пойдёт. День два и в плюсе.

Где живут такие гении?
