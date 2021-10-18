FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 500
Да , usdjpy ещё лететь и лететь вниз
нет - мне надо вверх
Долго ждать придётся
ну не чё! подождём !
не! - ну если бы, я в ручном исполнении - то не когда бы такое , не натворил.
что то, моему эксперту - хочется верх . - не! ну , должен он, когда то - пойти вверх. USDJPYH1
да не долго, пунктов 80-100 4-х знка и развернется
Да ну Вас. Скучные Вы все какие-то.
Прыгаем все по Японцу в Buy. Набираем позиции. Понедельник, вторник, в среду точно полетит вверх. Я уже тоже тарюсь.
Aleksandr Klapatyuk: Молодец! Надеюсь тысяч 10-15 на депозите есть чтобы пересидеть просадки. Тем более своп положительный.
Ниже 107.600 по любому без отката не пойдёт. Так что таримся.
Да не забываем хапать в Buy по CHF. Там то точно вверх скоро пойдёт. День два и в плюсе.
меня подключили к лучшей точки - так что ,сейчас я попру
